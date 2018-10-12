N&B. Новая версия «Пепла» БГ и немного транса

N&B, 2018.

Жанр: электроника, драм-н-бейс, транс, кавер.

Альбом «Аквариума» 1982 года «Табу» сейчас вспоминают редко, и то обычно в контексте Курехина. Я же до сих пор нежно люблю этот альбом от начала до конца. Это самый авангардный по звуку альбом БГ, далеко опередивший свое время. Да, Брайан Ино уже чудил, King Crimson и Pink Floyd уже были великими, а у нас еще была Олимпиада-80, фруктовая кинокомедия «Спортлото-82» и Брежнев. БГ тогда сделал эксперимент, который мог погубить «Аквариум» (и даже знак вопроса на обложке был поставлен не зря), но «Табу» сделал «Аквариум» своим для «продвинутых» слушателей.

В песне «Пепел» Сергей Курехин играл безумные арпеджио на препарированном фортепиано (в молоточки были воткнуты канцелярские кнопки), а хард-роковый Александр Ляпин, не желая уступать, жарил фри-джазом на стонущей гитаре. Это было настолько нездешне, что разве что «Вежливый Отказ» намного позднее смог поддержать отчасти эту ветвь сознания. Затем в 1998 году БГ перезаписал с deadушками Сологубом и Раховым некоторые свои песни 80-х с электронным звучанием, в том числе «Пепел». Барабаны в ней спрограммировал Меньшутин, а сама песня, сохранив общую канву арпеджио Курехина (без обертонов кнопок), стала смурной и приближенной скорее к электро-панк-року, чем к авангарду.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5825265'>Пепел</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4288829'>N & B</a> на Яндекс.Музыке

И вот новая реинкарнация от дуэта N&B. Легкий лоу-файный налет, арпеджио Курехина отданы откровенно электронным (иногда с гитарным привкусом) тембрам без безумных обертонов, зато музыканты смело рушат простецкий гармонический ряд исходника, - это драм-н-бейс по своим лекалам. Надо транспонировать — легко. Надо увести в контрапункт — легко. Это переосмысление. От песни остается только страстный бой на четные доли, жестокий и беспощадный. Новая авторская концепция имеет полное право на жизнь, почему нет. Вокалист Сергей Бондаренко сквозь радиопомехи вопиет о пепле вполне апокалиптично. А все эти напластования индустриальных падов очень органичны именно для «Пепла». Не удивлюсь, если сам БГ такое одобрит. Кажется, так им и задумывалось.

Второй трек «Твои поцелуи» - авторства N&B. Не ранее как в этом году он выходил на одноименном альбоме, причем сразу в трех версиях — оригинал, кавер и радио-версия. Зачем выпускать четвертую? Потому что это коммерческий транс. Мне он почему-то напомнил приснопамятную «Технологию», вдруг оказавшуюся в 2018 году, а вовсе не «Альянс», с которым обычно ее сравнивают. Звук-то эффектный, но кому сегодня нужны эти бесплотные мелодии с ревером и интервалами? Скорее буду удивлен, если такие ценители найдутся.

И лирическое отступление. Как же хорошо, что электронщики возвращаются к хорошей музыке, за суетой сует будто уже забытой! Бальзам на душу для меломана.

Гуру КЕН