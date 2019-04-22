«Бомба-Питер», 2019.

Жанр: электроника, дарк-вейв, индитроника, дарк-неоромантика.

Дуэт N&B (Юрий Нестеров и Сергей Бондаренко) известен коллаборациями с Борзовым, «Последними танками в Париже» и «Свободным полетом», самобытными ремиксами на БГ и «Аукцыон» (скоро обещают «ДДТ»), выступлениями с «Радой и Терновником». Но и собственную музыку ребята не забывают. Мастеринг для них традиционно делает финн Ансси Киппо, и делает это отменно, - если верно, что референсом для него были треки UNKLE, то это заметно. Стильный буклет дизайна эстонца Себастьяна Готта и шведской студии Snöflinga — отдельное произведение искусства.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7294865'>Жемчужины затонувшего города</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4288829'>N & B</a> на Яндекс.Музыке

Альбом многослойный. Внутри каждого трека стилистики меняются как перчатки. Каждого трека! Да что там, есть трек на размер ¾ (он так и называется), вообще нехарактерный для электронной музыки. Словом, это надо слушать в очень хороших наушниках, иначе львиную долю музыкального кайфа просто не расслышать. А кайфушечек много. Лучший трек «Пластика», например, начинается с космических шумов, с завыванием в него врезается бит ранних (и последних) The Chemical Brothers, растворяется в чем-то имени The Prodigy, тройка-десятка мимолетных брейков, откуда-то гитара на четные доли (что это?), снова перескок на сильные с попискиваниями, и снова эта попсовая гитарка. И да, это точно в одном треке…

Больше стало мелодий, они выглядят как хребты у рыб на гриле. Но раньше их вообще не было. Теперь они держат тембровое мясо, окукливаются, расправляют крылья. Обратите внимание на «Молчание»: декаданс, эмо. И мелодия держит каркас, давая возможность жонглировать гармониями, звуковыми стенами, - рефрен «Больше некуда бежать» окрашивается то так, то сяк. А уж изобретательности по этой части N&B не занимать. Просто раскрашивать раньше нечего было. А теперь есть.



N&B - «Жемчужины затонувшего города»

В некоторых треках можно подумать, что их делал Дельфин. Но нет, у него все намного проще. А что-то, как «Молчание», мог бы написать Леонид Федоров. Но надрыв не тот. N&B не драматичны, потому что апокалиптичны. Когда нет надежды, нет хотя б арестантского юмора, - это не может быть драмой как ареной борьбы разных сил. Тут сила одна и исход предрешен.

«В мольбе перекрещенная рука

Нательный крест

Скрывает за обкладку -

Небеса простят не всех».

(«Всадники»)

Тексты, кстати, отдельная сторона N&B. Они не песенные. Даже в напечатанном виде их можно понять лишь после нескольких прочтений. А уж в песне, да еще не с самой идеальной дикцией Бондаренко, - понять шансов нет никаких. Такая вот мулька. Но тексты интересные, так что стоит читать их из буклета альбома (ну или в интернете найти). Вот мой любимый куплет:

«Поставив на предел. Свой замедляя ход

Будто из графика на миг. Фальшиво вышел

Отрезок, обмирающий из памяти уйдет

И тело скорость вновь привычную отыщет».

(«3/4)

Да-да, именно так. Так что читать нужно (и не факт, что поймете). Но образы яркие, и в сочетании с плотной информативностью музыки появляются новые ассоциативные ряды.

Трек «Твои поцелуи» в стиле «Технологии» уже публиковался на одноименном макси-сингле, и даже в трех версиях. Здесь же трек начинает альбом, но и заканчивает его в джаз-версии имени диксиленда Дейва Брубека. Вот тут точно надо читать текст, и дивиться, как можно это спеть в такой жизнерадостной свинговой аранжировке. И флейточка тут же наигрывает, под дьявольское хохотание Бондаренко. И вот это самый многообещающий трек, мне кажется. Потому что, когда мир летит в тартарары, мир хочет танцевать. Так дайте, черт возьми, ему эти танцы!

И под танцы сообщите миру, что конец уже вот-вот. Мир услышит! Но продолжит танцевать. Потому что когда мир летит в тартарары, мир хочет танцевать.

Гуру КЕН