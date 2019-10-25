N&B - «Обрывы сна»

EP. «Бомба Питер», 2019.

Жанр: дарк-электроника, эмбиент, электродекаданс, дарк-лаунж.

На счету N&B - коллаборации с русскими рокерами и ремиксами на них же (от «Аукцыона» до Найка Борзова, от «Последних танков в Париже» до «Аквариума»). В собственных же треках Юрий Нестеров и Сергей Бондаренко предпочитают беспросветную дарк-романтику, все эти бесчисленные побулькивания и многозначительные потрескивания, на фоне которых эмоциональный вокал делится своим неверием ни во что светлое с окружающими. Филигранная работа со звуком делает эту мрачность убедительной и привлекательной.

И вот сингл «Обрывы сна», где в заглавной песне цветет и пахнет уральский декаданс самого что ни на есть «агатокристовского» снобизма. Слов разобрать невозможно, с дикцией у Сергея Бондаренко вечные проблемы, аки у Скриптонита. Но и так понятно, что «оставив мысли на стекле» и «не сомкнет глаз до утра» - это не к добру. Сквозь суровые пады и космические пиано-аккорды под сухой ритм-бокс вырисовывается готичная картинка чьего-то смутного овала лица за окном, навевающая самые невеселые размышления. Очеь киношно и выразительно. На коде вдруг вырисовывается препарированное фортепиано, будто из чьих-то давних воспоминаний. Точно киношно.

Во втором треке «Не звезды» все позитивнее. Тоже ни слова не разобрать, но в мрачной неуютности вдруг контрапунктом вспыхивают мажорные гармонии: «Это молчат не звезды, развешанные кто как...» - слабое подобие надежды. Рояль наигрывает скерцоподобные конструкции сквозь гулкие завывания, ритм-бокс частит, а отступающий вдаль гул тут же раскрашивают звонкие колокольчики.

Конечно, эта музыка очень-очень на любителя. Впрочем, пример Дельфина показывает, что таких «любителей» может быть весьма много, и они бывают крайне преданны. Дуэт N&B создает собственные крайне выразительные миры, и стоит задача только сконнектить тех самых любителей и собственно дуэт.

Вряд ли хоть один трек из сингла попадет в радиоротации. Но любителям беспросветной электроники явно стоит прислушаться к трекам N&B, возможно, их ждет приятное удивление от урбан-романтики в столь изощренно сработанных декорациях.

Гуру КЕН