N&B - «Твои поцелуи»

Жанр: электроника, трип-хоп, неоромантика, электро-рок, драм-н-бэйс.

«Бомба-Питер», 2018.

Дуэт показал себя не только успешными коллаборациями с «Последними танками в Париже» и «Свободным полетом» (скоро грядет еще и с Найком Борзовым), но и чрезвычайно самобытным подходом к электронной романтике и плотному тревожному звуку. Достойные продолжатели уральских глыб «Агаты Кристи» и «Глюков», если сформулировать покороче.

Новый сингл «Твои поцелуи» - шесть треков, из которых аж три — заглавная песня в различных версиях, включая условный «ремикс» и даже «радио-версию», и еще пара ремиксов на старые песни. Напластование электронных падов, шумов, позвякиваний, суетливого ритм-бокса насквозь пронзает отчаянный, почти истеричный вокал фронтмена Сергея Бондаренко. Голос завораживает этой свой особой энергетикой — вспоминается и Ник Рок-н-ролл, и ранняя «Агата Кристи», и даже Александр Башлачев.

Тексты даже не тексты, а полноценные авангардистские стихи. Аллитерации, неожиданные образы, на пол-пути заброшенные фразы… Их и в печатном-то виде не сразу понять, осмыслить!

Взглядом осада дотронулась края

Сухую долину крестили дождем

И на колени упав провожая

Вечер постившись унес за собой

(«Твои поцелуи»)

А в эмоциональных выкриках фронтмена смысл текстов ускользает почти мгновенно, к тому же Бондаренко не отличается четкой дикцией. Надеюсь, выйдет CD с напечатанными в буклете текстами. Но у этой неразборчивости есть приятная сторона: путешествие по обрывкам фраз придает еще больше магичности напряженной атмосфере песен N&B. В треке «Безветрие» за основу взят ритмический рисунок турецкой попсы, препарированный инъекциями психоделики, отчего в этих жутких гулах и завываний туретчины уже никакой и нет! А камлания фронтмена — то речитатив, то страдальческий высокий регистр — и вовсе способны вогнать в транс.

Три версии трека «Твои поцелуи» различаются стилистически. Классическая версия начинается с едва ли не пинкфлойдовского риффа, и проваливается в завораживающие пульсации а-ля «Ночной проспект» или шумовский «Центр». DnB микс вовсе убирает почти все мелодические линии, обнажая скелет ритмической структуры, - и взволнованный голос выпевает мелодию на манер старого «Альянса». Третья версия - «радио» или поп, как угодно, - имеет куда более спокойный размеренный бит, месседжи вокалиста обыгрываются, опеваются почти как в «большой эстраде», и первое знакомство с N&B стоит начинать именно с нее.

«Как поздно...», выходившая в альбоме «Листы из одиночества» (2016), представлена именно DnB миксом. Никаких гитар и клавишных задумчивостей! Только нерв и барабаны. Пожалуй, так она звучит куда собраннее и интереснее, особенно для круга любителей драм-н-бэйса. «Инстинкт» из того же альбома теперь пропитался хард-драмом и экстатикой — и тут уже большой вопрос, какая версия интереснее — старая с маршеобразными гулкими барабанами, или новая с орнаментом из рассыпчатых семплов и многоуровневых перкуссий.

Очевидно, что N&B движется и движется дальше. Новый сингл «Твои поцелуи» очевидно крепче и монолитнее по звуку, чем предыдущие работы. Предела совершенству нет. Значит, будут и новые работы.

Гуру КЕН