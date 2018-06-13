Сергей Бобунец награжден «За участие в военной операции в Сирии»

Приказ о награждении Сергея Бобунца был подписан 2 апреля текущего года. Об этом музыкант сообщил в соцсетях.

«День России провели в большой компании хороших людей. Спасибо за мощь и искренность, за вдохновение и награды. Спасибо всем. Спасибо каждому. Постарайтесь вернуться домой», — написал Сергей.

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» — одна из восьми ведомственных наград Министерства обороны Российской Федерации. С начала 2016 года практикуются массовые награждения медалью «Участнику военной операции в Сирии» гражданских лиц (артистов, спортсменов, политиков) приезжавших на авиабазу Хмеймим с целью проведения концертов и других мероприятий для поднятия боевого духа российских военнослужащих.