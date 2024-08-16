Сергей Бобунец и Алексей Поддубный уверены, что «Наши девчонки лучше всех»

По словам музыкантов, это гимн русской женщине.
Сингл «Наши девчонки лучше всех» состоит из двух версий одноименной песни. Первая представлена в современной аранжировке Алексея Поддубного, а вторая — в винтажном звучании, которую представил гитарист группы «Джанго» Игорь Лазарев. В записи трека на студии Vintage Records приняли участие воспитанники детского театра-студии «Непоседы».
«Всем женщинам, девушкам и девчонкам нашей страны – безграничная любовь и благодарность», - говорит Сергей Бобунец.
«Я считаю, что создал здесь современное звучание, оно для меня интереснее, я заражаюсь этой молодой энергией и жизнеутверждающей силой в этой песне. Уверен, что она станет популярной. Сергей написал очередные хорошие стихи!», - говорит Алексей Поддубный.
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