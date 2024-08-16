Сергей Бобунец и Алексей Поддубный уверены, что «Наши девчонки лучше всех»

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Сергей Бобунец и Алексей Поддубный выпустили новую совместную композицию «Наши девчонки лучше всех» (слушать EP).

По словам музыкантов, это гимн русской женщине.

Сингл «Наши девчонки лучше всех» состоит из двух версий одноименной песни. Первая представлена в современной аранжировке Алексея Поддубного, а вторая — в винтажном звучании, которую представил гитарист группы «Джанго» Игорь Лазарев. В записи трека на студии Vintage Records приняли участие воспитанники детского театра-студии «Непоседы».

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«Всем женщинам, девушкам и девчонкам нашей страны – безграничная любовь и благодарность», - говорит Сергей Бобунец.

Сергей Бобунец
Сергей Бобунец

«Я считаю, что создал здесь современное звучание, оно для меня интереснее, я заражаюсь этой молодой энергией и жизнеутверждающей силой в этой песне. Уверен, что она станет популярной. Сергей написал очередные хорошие стихи!», - говорит Алексей Поддубный.

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