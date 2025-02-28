Песню Бобунца «Наши девчонки лучше всех» спели «Непоседы»

В преддверии Международного женского дня музыкальный лейбл Детского радио «Ура! Музыка» выпустил новый трек. В репертуаре группы «Непоседы» появилась яркая песня «Наши девчонки лучше всех» – это новая вариация от рок-музыканта Сергея Бобунца – автора текста и музыки. Композицию популярный детский коллектив исполняет совместно с DJ Nejtrino.

Песня «Наши девчонки лучше всех» впервые вышла в августе 2024 года. Новая композиция позиционировалась как гимн русской женщине и была представлена в двух версиях – современной и винтажной. В исполнении последней воспитанники театра-студии «Непоседы уже принимали участие – они исполнили хоровую партию в припеве.

Автор песни Сергей Бобунец рассказал, почему поддержал выпуск еще одного варианта трека:

«Мы увидели, что песня пользуется огромной популярностью у детей. Мне стали присылать множество видео, в которых малыши изображают рок-музыкантов и поют эту песню с огромным удовольствием. Поэтому пришла идея – почему бы не сделать отдельную версию песни только с «Непоседами»? Мой друг, товарищ и соратник DJ Nejtrino меня в этом поддержал, и мы сделали трек, где мальчишки поют песню с достаточно взрослым текстом. И от этого она еще больше трогает».

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Экс-лидер группы «Смысловые Галлюцинации» отметил высокий профессиональный уровень юных исполнителей:

«Ребята из «Непосед» – огромные молодцы! Несмотря на свой возраст, они большие профессионалы. Песня спета очень здорово – сохранена и эмоциональность, и добавлена красота, свойственная именно детскому хору. Получился прекрасный подарок на 8 Марта».

«Непоседы» – детский музыкальный коллектив, основанный более 30 лет назад. За время своего существования группа выпустила несколько альбомов и стала известна в России и за рубежом. Некоторые участники «Непосед» впоследствии стали популярными исполнителями. Среди самых известных – Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина и многие другие. В сотрудничестве с лейблом Детского радио «Ура! Музыка» (в составе ГПМ Радио входят в «Газпром-Медиа Холдинг») это уже не первый проект группы. В ноябре был выпущен еще один кавер от «Непосед» на трек «Заниматься спортом» Александра Степанова, более известного как рэпер ST.