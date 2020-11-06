Сергей Бобунец выпустил альбом «Одиночество навсегда»

Альбом вышел на лейбле L Music, в него вошло 9 треков.

«Послушайте, пожалуйста, его хотя бы один раз», - скромно попросил музыкант.

Ранее дизайнер Владислав Деревянных рассказал о работе над обложкой альбома:

«Честно признаюсь, когда Сергей озвучил мне название своего нового альбома, оно мне не понравилось. Не потому что оно плохое, а потому что я, как дизайнер, сразу понял, что тема одиночества в различных иллюстрациях и обложках так избита, что придумать и нарисовать что-то новое нет никаких шансов. Так и получилось в первых эскизах, которые я сам же и забраковал. Но позже Сергей написал мне своё отношение к этому названию и пояснил, что речь идёт не об одиноких людях, речь о космическом одиночестве. И тут всё встало на свои места.

Размышляя о космосе с точки зрения одиночества, я вспомнил одну историю. В 1972 году человек отправил в космос автоматическую межпланетную станцию «Пионер – 10». Облетев Юпитер, аппарат оттолкнулся от его гравитации, набрал третью космическую скорость и, преодолев гравитацию солнца, отправился в бесконечное космическое путешествие к красному гиганту Альдебарану. Внутрь станции, помимо различных исследовательских приборов, поместили послание человека другим неземным цивилизациям — табличку из анодированного алюминия, на которую нанесено изображение с информацией о местонахождении нашей планеты и о нас. Её придумал и разработал астрофизик Карл Саган.

Что может лучше проиллюстрировать космическое одиночество, как не зонд, который на сегодняшний день является самым далёким из всех запущенных человеком? Что может сильней рассказать о нашем с вами одиночестве, как не послание космосу с надеждой на то, что мы всё-таки не одиноки во вселенной? Пожалуй, ничего! Именно поэтому я решил взять элементы астрономической графики Карла Сагана и переложить их в новое смысловое поле. Получилось, как мне кажется, не прямолинейно, загадочно, с историей и со смыслом, что хорошо ложится на творчество моего друга Сергея Бобунца».