Тамара Гвердцители показала «Ориентир любви»

Эта композиция была специально написана для Тамары Михайловны поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Викторией Кохана. Съёмки клипа под руководством режиссёра Олега Гусева прошли осенью прошлого года в Санкт-Петербурге.

«Клип всегда интересно снимать, потому что песня становится зримой, у неё начинается новая кино-жизнь, - говорит Тамара Гвердцители. - Я очень счастлива, что пою песню с такими замечательными стихами и такой замечательной музыкой. И клип получился хорошим, - так всегда снимает Олег Гусев!»

Ориентиром любви в клипе выступает образ маяка. Он – навигатор для заблудившихся в море переживаний и невзгод любящих сердец. Его свет - надежда на спасение, на встречу, на то, что все лучшее ещё впереди. Его свет способен пробивать любые, даже грузовые тучи. Режиссёр рассказывает о сюжете клипа: «Живут рядом две творческие натуры. Её тянет в небо, его – в море. Небо и море – две стихии, они находятся, с одной стороны, рядом, а, с другой стороны – так далеко друг от друга. Рядом, но не вместе. Вот так и герой в момент творческого кризиса уплывает на лодке в поисках вдохновения. Но после своих изысканий он возвращается к ней, так как она – главный источник его творчества. Она является притягательным светом, этот свет – её любовь».