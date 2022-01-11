Тамара Гвердцители отпразднует юбилей новыми песнями

Артисты отказываются ехать на «Славянский базар» к Лукашенко Организаторы белорусского международного фестиваля искусств «Славянский базар» пожаловались на давление на артистов, из-за которого те отменяют свое участие в фестивале. Дирекция фестиваля ранее разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, запланированных в Витебске на июль, но после этого в адрес заявленных артистов начали поступать обращения с просьбой бойкотировать мероприятие из-за политической ситуации в Белоруссии. Все белорусские оппозиционные каналы призвали белорусов отправлять сообщения в соцсети артистов с просьбой не приезжать, пока диктатор Лукашенко продолжает незаконно удерживать власть в стране, и льет кровь мирно протестующих...

Валерия и Гвердцители спели с Гончарук песню на трех языках Тамара Гвердцители, Валерия и Маша Гончарук («Фабрика») посвятили новую песню «всем женщинам страны» (слушать песню). Песня «Кто вам сказал, что я слаба?» вышла на лейбле Игоря Матвиенко. Музыка: Игорь Матвиенко; слова: Леся Украинка, Ана Григ, Ольга Ровная, Игорь Матвиенко.







Песня исполняется сразу на трех языках - русском, украинском и грузинском.



«Кто вам сказал, что это невозможно?» (Маша Гончарук, новая солистка группы "Фабрика").



«В детстве, приходя домой из маленькой школы в селе Попудня, Маша мечтала о большой сцене и песне на родном языке о самом главном. Все мы знаем, что мечты...

Стас Михайлов и Тамара Гвердцители поделились разъездами Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили клип на песню "Давай разлуке запретим" (смотреть видео). В аннотации к ролику, размещенному на YouTube, написано, что музыканты долго думали над темой видео. В итоге решили показать свою жизнь, которая состоит из гастролей, встреч и репетиций. Артисты все время находятся в разъездах. Единственный выход – встретиться на сцене.







Стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев, который также работал с Таисией Повалий, Николаем Басковым, группой "На-На", Татьяной Булановой и другими исполнителями.



Давай разлуке не дадим

Нас разлучить, нам лучше...

София Ротару и Ольга Бузова встретились: «Выключите мозг и слушайте Бузову» Фестиваль «Славянский Базар в Витебске» остался единственным местом, где регулярно встречаются украинские и российские звезды. И это факт. Такие вот «витебские соглашения». Да вот взять хотя бы завершившийся только что концерт церемонии закрытия фестиваля. Ирина Билык (Украина), Тамара Гвердцители (Россия), София Ротару (Украина), Ольга Бузова (Россия), Alekseev (Украина), Александр Маршал (Россия) и т.д и т. п. Более того, на «Славянском Базаре» есть конкурс молодых вокалистов, и обладатели третьей премии Иван Дятлов (Россия) и Дмитрий Бабак (Украина) стояли рядом на одной сцене. А еще там был обладатель Гран-при казах Адильхан Макин, которому вручили еще и приз...