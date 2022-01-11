Тамара Гвердцители отпразднует юбилей новыми песнями

Это дуэтная работа с Александром Иншаковым. Стильный видеоряд в серых тонах прекрасно передает зрителю настроение и атмосферу новой композиции, режиссер - Александр Игудин.
По словам Тамары Михайловны, это была интересная, экспериментальная работа, результатом которым она довольна.
Певица поделилась информацией о готовящейся большой премьере. 3 ноября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт «Оркестр моей любви» со звездными гостями. Новые песни, новая программа, живой оркестр, новое звучание. Кроме того, Тамара Гвердцители к своему 60-летнему юбилею готовит новый альбом и двойной диск.
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