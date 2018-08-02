Эдуард Артемьев и Тамара Гвердцители получат премию Собянина

Согласно указу, премии удостоились главный художник Студии театрального искусства Александр Боровский-Бродский "за сценографию к спектаклям последних лет и художественное оформление интерьеров театра", композитор, член Союза московских композиторов Эдуард Артемьев — "за выдающийся вклад в развитие отечественного музыкального искусства, музыку к кинофильмам "Легенда №17", "Белые ночи почтальона Тряпицына" и "Герой".



Тамара Гвердцители

"За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю творческую деятельность" премия была присуждена Тамаре Гвердцители.

Кроме того, награды удостоены ведущая мастер сцены Московского академического театра сатиры Елена Яковлева и артист драмы МХТ имени Чехова Ирина Пегова.

РИА Новости