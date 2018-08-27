Юлия Михальчик показала «Девушку простую»

В клипе рассказана история советской провинциальной девушки шестидесятых, приехавшей в столицу. Её роль играет сама Юлия Михальчик.

Песня «Девушка простая» (стихи Михаила Гуцериева, музыка Алексея Романоф) о наивности и простоте чувств по-настоящему влюблённых людей, у которых вопрос доверия не возникает в принципе. Любовь величественнее там, где её не пытаются объяснить, осмыслить или измерить аршином личных интересов. Подобные качества свойственны нашим девушкам, которые умеют любить без оглядки, немеркантильно, зачастую фатально и беспощадно по отношению к себе. Михаил Гуцериев очень точно передал суть «девушки простой, с окраин русских городов, где льют дожди и ночь лихая, и день вчерашний бестолков». Оптимистичная и очень лирическая история любви и разочарований красиво снята в стиле ретро. Она придётся по сердцу каждой девушке, умеющей любить: кого-то предостережёт от ошибок, кого-то пристыдит, а в кого-то вселит надежду.

Режиссёром видео выступил Рустам Романов, главных героев сыграли Дмитрий Комиссаров, Сергей Шишков и шестилетний Лев Бердинский.