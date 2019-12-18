Юлия Михальчик попала в обвал в горах на съемках нового клипа

По признанию певицы и всей съёмочной группы, это была одни из самых непростых съёмок в их жизни. Режиссёром клипа выступил Рустам Романов.

На протяжении трех суток вся команда передвигалась из одной локации в другую в турецком регионе. Группа выбирала самые необычные по красоте и труднодоступные места. До некоторых из них можно было добраться только на специальном транспорте. В один из таких переездов вся команда попала в горный обвал, перекрывший дорогу для дальнейшего движения, и была вынуждена обратиться за помощью к местным спасателям, которые оперативно отреагировали и расчистили путь.

На этом сложности не закончились, и для Юлии съёмочный процесс стал настоящим преодолением себя. Певице пришлось бороться со страхом боязни высоты, когда режиссёру пришла идея снять один из кадров на крутом обрыве.

- Мы побывали в таких местах, в которых счастье просто побывать, не говоря уже о том, чтобы снимать там, - делится воспоминаниями Юлия Михальчик. - Был момент, когда я стояла на краю обрыва, рыдала и не могла справиться со своим страхом. Это было настолько сложно, что у меня случился настоящий нервный срыв. Высота - одна из сильнейших моих фобий. Но какое же удовольствие я испытала, когда преодолела себя и встала на этот камень, под которым расстилалась глубочайшая пропасть. Это было полное смешение чувств и ощущений. Это самые масштабные съёмки в моей жизни, благодаря которым я испытала незабываемые эмоции.



Юлия Михальчик

Видеоработа строится на невероятных образах Юлии Михальчик от стилиста Алины Герман. Все костюмы были сшиты эксклюзивно и не имеют аналогов.