Юлия Михальчик перезапустилась с песней Гуцериева

Эта работа певицы – международный проект, в котором приняли участие знаменитые британские композиторы и продюсеры Эд Дрюитт (Ed Drewett) и Эндрю Джэксон (Andrew Jackson), известные своими работами с Олли Мёрсом (Olly Murs), Дэвидом Крейгом (Craig David), группами Ван Дирекшен (One Direction) и Пинк Флойд (Pink Floyd). Результат их совместной работы с Михаилом Гуцериевым тонко подчёркивает свежий, дерзкий и эффектный образ певицы.

Юлия Михальчик довольна результатом и не скрывает своих эмоций: «Я в восторге от того, как Михаил Гуцериев положил стихи на музыку. Ведь это очень и очень сложно. Гуцериев – уникальный поэт, очень мудрый и глубоко мыслящий, который невероятно талантливо выражает свои мысли и чувства в стихах. Это наша вторая песня, и для меня она как награда».

По словам исполнительницы, песня «Снова и снова» особым образом откликнулась в её сердце, поскольку ей близко и понятно всё, что написал автор.

Разорви ночью сердце в клочья, ты можешь!

Люби меня, как хочешь,

Не бойся, я готова

Снова и снова…

Над звуковым дизайном песни «Снова и снова» несколько месяцев работал композитор, саунд-продюсер и аранжировщик Дмитрий Дубинский, в задачи которого вошло отражение яркости и красоты мелодии и голоса артистки.

Телевизионная премьера новой работы Юлии Михальчик «Снова и снова» состоится в день закрытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна 2019» в Сочи. Певица представит публике очень актуальный, пластичный и технически сложный номер, который специально готовится для выступления на «Новой Волне». Трансляция закрытия начнётся 29 августа в 23:15 на телеканале «Россия 1».

В сентябре Юлия Михальчик приступает к съёмкам клипа на песню «Снова и снова». Трек уже доступен для скачивания и прослушивания на всех цифровых платформах.



Юлия Михальчик

Юлия Михальчик – российская певица, выпускница телевизионного шоу «Фабрика звёзд-3», обладательница премий «Золотой граммофон» и «Шансон года». Самые известные треки: «Лебедь белая», «До свидания, Питер» и «Девушка простая», которая стала первой песней, исполненной певицей на стихи Михаила Гуцериева. Композиция признана одним из самых заметных хитов 2018 года и попала в эфиры практически всех ведущих музыкальных радиостанций страны: «Русское радио», «Шансон», «Авторадио», «Радио Дача», «Милицейская волна», «Русский хит» и др.