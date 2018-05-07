Юлия Михальчик презентовала новинку «Девушка простая»

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Первая совместная работа поэта Михаила Гуцериева и призёра «Фабрики звёзд 3» Юлии Михальчик «Девушка простая» зазвучала в эфирах радиостанций.

Над треком трудилась команда композитора и саунд-продюсера Дмитрия Дубинского.

В основу песни положено стихотворение Михаила Гуцериева «Шанхайский однолюб», которое настолько впечатлило композитора Алексея Романоф, что буквально за несколько минут им была написана музыка к «Девушке простой».

Юлия Михальчик
Юлия Михальчик

Юлия Михальчик: «Мне безумно приятно исполнять песню на стихи Михаила Сафарбековича и музыку Алексея Романоф. И исполнять именно эту песню, потому что она очень легкая. «Девушка простая» рассказывает очень простым, человеческим, но таким поэтичным языком о самом главном - о любви. Я счастлива, что теперь у меня есть песня с такими прекрасными стихами и такой незабываемой музыкой».

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