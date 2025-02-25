Юлия Михальчик нашла «Любовь-сироту»

Клип Юлии Михальчик «Любовь-сирота» предлагает современную, «цифровую» версию на тему неразделённой любви. Душа влюблённой девушки сравнивается то с тёплым силуэтом на экране тепловизора, то с космической антенной, транслирующей большие чувства. Режиссёр Александр Дмитренко вовлекает зрителя визуальными эффектами, выдерживая эстетику digital-пространства.

Одна из идей сюжета – без любви, сердечного тепла жизнь превращается в набор бездушных технологий, пустоту космоса. Песня написана на стихи Михаила Гуцериева, музыка - Сергей Ревтов.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Юлия Михальчик

«Тяжёлые времена нужно пережить, чтобы потом, может быть, вернуться к любви вновь, в другом качестве», – рассказывает о работе Юлия Михальчик.