Кристина Мхитарян дебютировала в «Травиате» Большого театра

Опера «Травиата» Дж. Верди не сходит со сцены Большого театра со времени её первого представления в 1858 году. В текущем сезоне это 1830-й спектакль со дня первого представления оперы в Большом театре. Последняя постановка была осуществлена в 2012 году, и вот теперь это 101-й спектакль. Опера неизменно пользуется благосклонным расположением самой взыскательной публики. Красота музыки, трудность партий требуют от исполнителей не только понимания характеров, образов, ситуаций, но и особого, любовного отношения к музыкальному тексту.

Представленный на сцене Большого спектакль можно с полным правом назвать совместным творческим российско-итальянским продуктом и даже шире – интернациональной постановкой. Дирижёр–постановщик - Лоран Кампеллоне, режиссёр–постановщик - Франческа Замбелло, художник–постановщик - Питер Джон Дэвидсон, художники по костюмам и свету - Таня и Марк МасКаллин, главный хормейстер - народный артист России Валерий Борисов, хореограф - Екатерина Миронова, заслуженный работник культуры России. Дирижировал спектаклем маэстро Павел Клиничев.

Новая исполнительница партии Виолетты хорошо известна московской публике: сопрано Кристина Мхитарян, успешно делающая свою мировую оперную карьеру. Певица явилась нашей публике хорошо оснащённой опытом выступлений на мировых оперных сценах. Кроме Большого театра, на сцене которого Кристина Мхитарян спела такие партии, как Джильда («Риголетто»), Амина («Сомнамбула») и другие, певица покорила Норвежскую национальную оперу, Голландскую национальную оперу. Виолетту певица исполняла на сценах многих европейских театров, в том числе, на сцене Баварской государственной оперы.



Кристина Мхитарян

По договорённости с Кристиной, я задала ей несколько вопросов для издания NEWSmuz.com. Предлагаю вниманию читателей небольшое интервью с Кристиной Мхитарян, исполнительницей партии Виолетты.

- Что значит для Вас партия Виолетты?

- Виолетта для меня - это образ женщины, - женственной, умной, с чувством юмора и невероятной женской энергией. Но она слаба, она всё та же маленькая девочка, которая нуждается в любви. Любви отца, матери, мужчины, - неважно. Ей просто не хватает любви, любви истинной и всепрощающей. И для меня она очень честна с собой. Она очень часто обращается к Богу, и просит лишь прощения. Мне кажется, в тот момент, когда отец Жермон просит её оставить Альфреда, она как будто осознанно идёт на это, зная, что теперь она точно не исцелится и умрёт. Но тогда, может, Бог простит её и возьмёт к себе на небеса? Вот такую большую жертву принесло её сердце.

- Как долго Вы шли к этой партии, знаковой в сопрановом репертуаре?

- Когда меня взяли в Молодёжную программу Большого, мне сразу же сказали выучить эту партию. В сентябре я уже приступила к репетициям именно этой «Травиаты» в Большом. Я была на подстраховке и посещала все репетиции. Через два года был мой дебют в Европе, и... это была «Травиата». Выходит, что эта партия с самого начала моей карьеры со мной! Конечно, каждый раз я пытаюсь найти новые краски. Очень помогают разные дирижёры и режиссёры. Работа с прекрасными музыкантами мне многое дала. Вообще это очень интересная роль, она как книга, которую можно перечитывать и перечитывать, и постоянно находить что-то новое.

- Кто из знаменитых исполнительниц этой партии оказал на Вас наибольшее влияние? Чьё исполнение партии Виолетты ближе всего Вам?

- Великие Виолетты, их было немало. Это Рената Скотто, Каллас, Моффо и т.д. Моя любимая Виолетта - Анна Нетребко. Не только потому, что она прекрасно пела эту партию, а потому что когда смотришь спектакль из Зальцбурга, ты понимаешь, что она сделала эту роль по-другому, по-своему, без клише. В её исполнении столько современности и столько того, что трогает душу. Для Виолетты нужен не только голос, но и чувственность, и актёрское мастерство, так как эта роль неотделима от драматической составляющей этого шедевра.



Кристина Мхитарян

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В представленной серии оперы «Травиата» в Большом театре Кристина спела два спектакля. Исполнение её отличалось особой искренностью, глубиной, правдивостью. Голос Кристины-Виолетты летел беспрепятственно, заполняя собою огромный зал Большого театра. Драматическое содержание роли в исполнении певицы нашло живой отклик у публики, откликавшейся на все сценические повороты этой роли. Виолетта встретилась на сцене с двумя разными исполнителями партии Жоржа Жермона. Игорь Головатенко и Василий Ладюк - не только обладатели прекрасных голосов, но и у каждого своя оригинальная трактовка характера героя.

Василий Ладюк - Жермон появляется в загородном доме Альфреда и Виолетты с весьма решительным видом, не сулящим «детям» ничего хорошего. В его голосе металл, движения резки и решительны, он предельно раздражён. Отец уговаривает сына, но понятно, что Альфреду отступать некуда, и он покорится воле отца.

К сожалению, Альфред в исполнении совсем у нас неизвестного тенора Азера Зада не оставил никаких приятных впечатлений. Кроме досады. Из истории оперного искусства известно, что великому Карузо не подписали контракт в его родном Неаполе из-за ненадлежащей физической формы. Голос у Карузо тогда был в прекрасном состоянии. А что же должны делать мы, когда ни голоса, ни формы не наблюдается?

Очень хороша в спектакле танцевальная сцена карнавала, пронизанная неподдельным весельем. Только в костюмах хотелось бы больше ярких красок. Спектакль прошёл слаженно, на одном дыхании.

Опера «Травиата» Дж. Верди на сцене Большого театра представлена молодыми, талантливыми и уже очень опытными исполнителями. Артисты обладают яркими индивидуальностями, которые гармонично вписываются в образную парадигму спектакля.

Людмила КРАСНОВА