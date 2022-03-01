Зимний фестиваль Юрия Башмета в Сочи завершился неожиданно



XV Зимний фестиваль искусств в Сочи

Уехали педагоги музыкальной Академии Башмета, находившиеся тут почти до самого последнего дня: Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия), Юстус Гримм (виолончель, Германия), Дэвид Лайвли (фортепиано, Франция). Не смогли приехать Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия), Иштван Вардаи (виолончель, Венгрия) и скрипач Сергей Крылов, живущий по большей части в Италии. По сути, вся основа планировавшегося концерта. Только сопрано Кристина Мхитарян, тоже педагог Академии, смогла остаться. И на спасение закрытия срочно прилетел скрипач Никита Борисоглебский (и спас!).



Всероссийский юношеский оркестр п/р Юрия Башмета

В результате получилось самое спорное, пожалуй, закрытие этого фестиваля за все 15 лет его существования. Был запланированный Всероссийский юношеский оркестр п/р Юрия Башмета, и в первом отделении после отрепетированной увертюры «Кориолана» Бетховена. пришлось ставить отдельных его музыкантов в качестве солистов: Антон Тхай (виолончель), Снежана Пащенко (скрипка), Андрей Рублев (труба) очень старались, очень. Но, увы, это был далеко не уровень концерта закрытия, где всегда выступают лучшие из лучших. Развлек публику концерт сразу для 6 контрабасов О.Бьянки, весьма экспрессивный и эффектный, но не слишком музыкальный. Кстати, дирижировал оркестром Николай Цинман, и сделал это чрезвычайно артистично.



Юрий Башмет

Спасать концерт во втором отделении вышел сам Юрий Башмет с альтом, сыгравший свой любимый «Кол Нидрей» Бруха. Затем в исполнении оркестра прозвучала третья часть Седьмой симфонии Шостаковича — и, кажется, этот тревожный гнетущий концерт и стал тем безмолвным ответом, что на самом деле Юрий Башмет думает о войне с Украиной.



Никита Борисоглебский

Никита Борисоглебский вдохновленно и виртуозно исполнил Интродукцию и Рондо-Капричиозо Сен-Санса. И вот это уже был уровень закрытия фестиваля. Блистательное, безупречное выступление.



Кристина Мхитарян

Сопрано Кристина Мхитарян тоже была прекрасна. Изящно спела арию Лауреаты из оперы «Джанни Скикки» Пуччини, а затем очень романтично исполнила вальс «Поцелуй» Луиджи Ардити. Полетный звук, прекрасно отработанный во всех регистрах, и какая-то особенная романтичность во всем.

Так что в целом финальный аккорд фестиваля сложился. Но таких ударов по программе феста не было никогда. Фестиваль выдержал. Но теперь уже с тревогой приходится думать о будущих фестивалях... Впервые за многие годы Башмет со сцены не пообещал следующего фестиваля.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ