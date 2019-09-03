«Ринальдо» в Glynderborne: Кристина Мхитарян и крестоносцы из школы

Как и всякий оперный театр, Глайндборн пытается привлечь молодежь, продавая билеты на отдельные спектакли по заниженным ценам, и мое внимание еще в поезде (час езды от Лондона в южном направлении, потом на автобусах – 15 минут) привлекла нарядная, но вызывающе-обнаженная молодёжь, которую обычно можно видеть в очереди на знаменитые ночные лондонские дискотеки, что дало повод подумать, что постановка-то скорее всего современная.

И действительно, события оперы перенесены со времён крестоносцев в элитную частную школу. Сюжет оперы достаточно затейлив. Нам рассказывают о попытке соблазнения главного героя волшебницей Армидой; события происходят на фоне первого Крестового похода, в котором воинственные христианские рыцари изо всех сил пытаются вытеснить сарацинов из Иерусалима.



Рыцари в современной постановке

Крестоносцы, возглавляемые Готфридом Бульонским, ведут осаду города. У Готфрида есть дочь Альмирена, которую он обещал выдать замуж за храброго рыцаря Ринальдо, отличившегося в боях с сарацинами. Царю Иерусалима Арганту помогает в его борьбе с крестоносцами дамасская волшебница Армида, решившая похитить Альмирену, чтобы отвлечь Ринальдо от осады города.



Джулия Семензато как Альмирена

В беззаботной, полной юмора, но острой постановке Роберта Карсена 2011 года, возрожденной в Глайндборне Бруно Равеллой (Bruno Ravella), романтические подвиги Ринальдо и сами крестовые походы происходят в воображении школьника-хулигана, где стремление к мести слишком легко превращается в «военный» конфликт, но в итоге бесспорные моральные ценности в конце концов побеждают. Надо сказать, создателям удалось совместить казалось бы несовместимое. И пересказать историю Ринальдо, и привлечь внимание к проблемам, существующих в частной школе, таким как издевательства, насмешки и классовое глумление.



Контртенор Якуб Юзеф Орлинский в главной роли

Но между тем, достаточно легко отслеживать ту оригинальную историю Ринальдо, трансформируя в своем воображении школьные навесы для велосипедов в прекрасную рощу, в которой Ринальдо навещает свою возлюбленную Альмирену, а сами велосипеды – в лошадей, что великолепно удается имитировать их наездникам. Колдунья Армида - это реинкарнация директора школы с непременной тростью, наказывающая своих нерадивых студенток, одетых, как и положено, в типичную школьную форму: в данном случае - это мини-юбки, тяжелые ботинки и, как и положено, блузки со школьными галстуками. Решающее сражение - одна из тех непостижимых игр, которые могли быть придуманы только на игровых полях британской школы.



Кристина Мхитарян - грозная Армида

Юмор часто ювенален, но это то, что отличает подростков (и собственно часть аудитории) со всеми их романтическими увлечениями и доминирующими фантазиями. Есть и настоящий юмор, а также много трогательных моментов, когда мы, зрители, искренне сочувствуем уязвимости главных героев и вместе с ними переживаем их драму.



Крестоносец Ринальдо

Якуб Юзеф Орлинский (Jakub Józef Orlinski) привносит мощный контртенор (всего их тут четверо!) и бесстрашную трактовку главной роли, в то время как Джулия Семензато (Giulia Semenzato) ярко играет роль Альмирены. Выпускница театра студии Галины Вишневской Кристина Мхитарян (Kristina Mkhitaryan) - грозная Армида. Молодой российский дирижер Максим Емельянычев, специализирующийся на музыке барокко, да и оркестр, были великолепны в этот вечер.



Сцены из школьной жизни

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Robbie Jack