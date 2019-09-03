«Ринальдо» в Glynderborne: Кристина Мхитарян и крестоносцы из школы

Как и всякий оперный театр, Глайндборн пытается привлечь молодежь, продавая билеты на отдельные спектакли по заниженным ценам, и мое внимание еще в поезде (час езды от Лондона в южном направлении, потом на автобусах – 15 минут) привлекла нарядная, но вызывающе-обнаженная молодёжь, которую обычно можно видеть в очереди на знаменитые ночные лондонские дискотеки, что дало повод подумать, что постановка-то скорее всего современная.
И действительно, события оперы перенесены со времён крестоносцев в элитную частную школу. Сюжет оперы достаточно затейлив. Нам рассказывают о попытке соблазнения главного героя волшебницей Армидой; события происходят на фоне первого Крестового похода, в котором воинственные христианские рыцари изо всех сил пытаются вытеснить сарацинов из Иерусалима.
Крестоносцы, возглавляемые Готфридом Бульонским, ведут осаду города. У Готфрида есть дочь Альмирена, которую он обещал выдать замуж за храброго рыцаря Ринальдо, отличившегося в боях с сарацинами. Царю Иерусалима Арганту помогает в его борьбе с крестоносцами дамасская волшебница Армида, решившая похитить Альмирену, чтобы отвлечь Ринальдо от осады города.
В беззаботной, полной юмора, но острой постановке Роберта Карсена 2011 года, возрожденной в Глайндборне Бруно Равеллой (Bruno Ravella), романтические подвиги Ринальдо и сами крестовые походы происходят в воображении школьника-хулигана, где стремление к мести слишком легко превращается в «военный» конфликт, но в итоге бесспорные моральные ценности в конце концов побеждают. Надо сказать, создателям удалось совместить казалось бы несовместимое. И пересказать историю Ринальдо, и привлечь внимание к проблемам, существующих в частной школе, таким как издевательства, насмешки и классовое глумление.
Но между тем, достаточно легко отслеживать ту оригинальную историю Ринальдо, трансформируя в своем воображении школьные навесы для велосипедов в прекрасную рощу, в которой Ринальдо навещает свою возлюбленную Альмирену, а сами велосипеды – в лошадей, что великолепно удается имитировать их наездникам. Колдунья Армида - это реинкарнация директора школы с непременной тростью, наказывающая своих нерадивых студенток, одетых, как и положено, в типичную школьную форму: в данном случае - это мини-юбки, тяжелые ботинки и, как и положено, блузки со школьными галстуками. Решающее сражение - одна из тех непостижимых игр, которые могли быть придуманы только на игровых полях британской школы.
Юмор часто ювенален, но это то, что отличает подростков (и собственно часть аудитории) со всеми их романтическими увлечениями и доминирующими фантазиями. Есть и настоящий юмор, а также много трогательных моментов, когда мы, зрители, искренне сочувствуем уязвимости главных героев и вместе с ними переживаем их драму.
Якуб Юзеф Орлинский (Jakub Józef Orlinski) привносит мощный контртенор (всего их тут четверо!) и бесстрашную трактовку главной роли, в то время как Джулия Семензато (Giulia Semenzato) ярко играет роль Альмирены. Выпускница театра студии Галины Вишневской Кристина Мхитарян (Kristina Mkhitaryan) - грозная Армида. Молодой российский дирижер Максим Емельянычев, специализирующийся на музыке барокко, да и оркестр, были великолепны в этот вечер.
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Robbie Jack
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