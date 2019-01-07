Медиахолдинг Гуцериева высказался о срыве выступления Крида

Отказ молодого артиста выйти на сцену во время гала-концерта, в то время, когда за него работали более именитые и прославленные коллеги Олег Газманов и Александр Ревва, глубоко возмутил деятелей российского шоу-бизнеса и стал для них тревожным сигналом в отношении сотрудничества с рэпером.

Сегодня Эдуард Саркисов, председатель совета директоров "Чайка Медиа Груп", которая управляет 8 федеральными радиостанциями, в т.ч. радио "Шансон", радиохолдингом "Крутой медиа", телехолдингом Bridge TV, и входит в состав группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, дал свой комментарий относительно события, произошедшего в Абу-Даби: "Считаем такое поведение артиста Е.Крида оскорбительным как в адрес организаторов фестиваля в лице Русской Медиагруппы, так и по отношению к своим коллегам-артистам. Фестиваль проходит за рубежом и такое поведение Е.Крида наносит серьёзный репутационный ущерб всей российской эстраде. Поэтому полностью разделяем позицию РМГ и выражаем уверенность в недопустимости участия артиста Е.Крида в подобного рода мероприятиях".

Ранее Григорий Лепс также высказал свою позицию в отношении поведения Крида. "Если человек не может петь - это одна ситуация, я понимаю. У меня были такие концерты, когда я выходил к людям и честно говорил, что не могу сегодня работать. Предлагал сдать билеты или перенести концерт. Но не выйти на сцену только потому, что у тебя нет настроения - это совсем другое. Это уже оскорбление людей" - сказал Лепс.

Напомним, что инцидент произошел 2 января во время гала-концерта звезд российской эстрады. Егор Крид, заявленный как участник двух мероприятий RMF, отказался выйти на сцену из-за "плохого настроения". После чего организаторы отстранили артиста от участия во всех мероприятиях фестиваля и намерены взыскать с него причиненный ущерб.