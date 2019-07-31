Molly обвинили в плагиате

Видеообращение Петрова опубликовано на его ютьюб-канале.

"Недавно я услышал песню, пела ее певица Molly, и что-то мне показалась знакомой мелодия, стал вспоминать, думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. И вспомнил. Нет, это же моя песня. Мелодия моей песни "Дни и ночи", — заявил он.

Как рассказал артист, он сочинил композицию "Дни и ночи" еще в 2012 году, а позже опубликовал на ютьюбе. Между тем песня "Я просто люблю тебя" Серябкиной вышла в 2016-м.

В подтверждение своих слов Петров предложил зрителям прослушать "микс обеих песен", который он составил, и сравнить композиции.



Molly

"Я в 2019 году перезаписал свою песню, чтобы предлагать ее музыкантам, продюсерским центрам и поэтому предлагаю вам послушать. Сначала будет играть песня певицы Molly, потом будет отрывок моей песни, которую записал в 2019 году, и самый ранний вариант 2012 года", — объяснил музыкант.

По словам Петрова, он хотел бы получить комментарий от самой Серябкиной, а также продюсера Максима Фадеева и композитора Юрия Лозы.

Продюсерский центр Максима Фадеева отказался прокомментировать информацию о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly из авторской песни "Дни и ночи" саратовского музыканта Павла Петрова.

"Ситуацию не комментируем", - сказали РИА Новости в продюсерском центре.

"О Господи", - — сказал "Ридусу" Максим Фадеев и бросил трубку.