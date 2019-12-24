Molly попрощалась с Максимом Фадеевым

По словам Серябкиной, он задуман в качестве новогоднего подарка ее поклонникам.

- «Не бойся» - это мой новогодний подарок каждому из вас, - написала она в инстаграме. - Надеюсь, что он вам понравится. Это моя последняя работа на лейбле Malfa, поэтому я хотела завершить ею 2019 год. Плюс дроп клипа в уходящем году придал песне важный посыл. Он легко считывается, но его бывает очень сложно воплотить в жизнь. Не бойся… Не бойся любить, действовать, идти к мечте… Сейчас особенный период, когда можно оставить все сомнения в уходящем году и начать действовать в новом. Как раз есть время поразмыслить, заглянуть внутрь себя и проанализировать свое настоящее. В идеале – взять бумагу или открыть заметку, сделать список своих желаний на 2020 год. И рядом капсом написать себе – НЕ БОЙСЯ, у тебя все получится.



Максим Фадеев и Ольга Серябкина

В сюжете ролика, снятого режиссером Евгением Курицыным, Molly выступает на сцене в ночном клубе в 80-е годы, напоминая Уитни Хьюстон (образом), а многие зрители - в модных тогда вареных джинсах. Один из зрителей пытается соблазнить артистку деньгами, но она уходит от него, выбрав любовь к юному парню.

Трек «Не бойся» вошел в альбом «Косатка в небе».