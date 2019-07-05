Molly показала клип «Красивый мальчик»

«Трек «Красивый мальчик» для меня особенный. Знаю, что вы очень ждали клип на него, как и я. Еще вместе с текстом к песне у меня в голове прорисовались его образы. У нас были альтернативные варианты, но я представляла его именно таким, каким вы видите его сейчас, — рассказала Ольга в инстаграме. — С помощью языка музыки и стиля говорю тут об очень важных для меня темах: чувствах, красоте и принятии себя. Мне кажется, что мы все часто пытаемся казаться лучше… Но внешность далеко не всегда отражает то, что внутри. Я тысячу раз говорила, что внутренняя красота гораздо важнее. Внешняя может быть обманчивой, но внутренняя – самая честная и ценная. Она прекрасна в любом своём проявлении, и не нужно её стесняться и прятать. И если она не для вас, то это ничего не значит. Кому-то другому она будет близка. Главное – принимать себя и не бояться любить. Потому что любовь – это и есть настоящая красота. Смотрите клип на песню «Красивый мальчик». И вы все почувствуете».В социальных сетях ролик раскритиковали, назвав его самой ужасной песней Ольги Серябкиной, и предложили спеть уже песню «Красивая девочка».
Комменты