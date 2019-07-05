Molly показала клип «Красивый мальчик»

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Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, выступающая сольно под псевдонимом Molly, представила клип на песню «Красивый мальчик» (смотреть видео).

«Трек «Красивый мальчик» для меня особенный. Знаю, что вы очень ждали клип на него, как и я. Еще вместе с текстом к песне у меня в голове прорисовались его образы. У нас были альтернативные варианты, но я представляла его именно таким, каким вы видите его сейчас, — рассказала Ольга в инстаграме. — С помощью языка музыки и стиля говорю тут об очень важных для меня темах: чувствах, красоте и принятии себя. Мне кажется, что мы все часто пытаемся казаться лучше… Но внешность далеко не всегда отражает то, что внутри. Я тысячу раз говорила, что внутренняя красота гораздо важнее. Внешняя может быть обманчивой, но внутренняя – самая честная и ценная. Она прекрасна в любом своём проявлении, и не нужно её стесняться и прятать. И если она не для вас, то это ничего не значит. Кому-то другому она будет близка. Главное – принимать себя и не бояться любить. Потому что любовь – это и есть настоящая красота. Смотрите клип на песню «Красивый мальчик». И вы все почувствуете».
В социальных сетях ролик раскритиковали, назвав его самой ужасной песней Ольги Серябкиной, и предложили спеть уже песню «Красивая девочка».

Molly
Molly

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