Molly показала клип «Красивый мальчик»

В пластинку под названием «Косатка в небе» вошли 14 треков, в том числе уже известные поклонникам композиции «Потому что любовь» и «Пьяная», а также дуэты с Егором Кридом и Максимом Фадеевым. На обложке предстаёт обнажённой и лежащей на льду в позе эмбриона.



