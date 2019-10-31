Ольга Серябкина больше не работает с Максимом Фадеевым

Об этом она объявила в своем инстаграме, ранее Фадеев подтвердил эту информацию в интервью каналу Super.

Но не ищите в этом скандала или конфликта – этого нет и не может быть никогда, потому что я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня – такой, какая я сейчас.

Дорогой и любимый Макс! Моя бесконечная благодарность тебе за все. За то, что когда-то давно поверил в меня, увидел во мне то, что я сама не замечала. Дал свою мастерскую огранку, всему, что было заложено во мне. Сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность. Стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом. Я благодарна за каждый день из этих 15 лет работы с тобой, за жизненные уроки и советы, за все радостные и трудные ситуации, которые мы пережили вместе. Это огромный кайф и тотальный опыт! Огромная часть моей души всегда будет в MALFA, а твоя музыка всегда будет саундтреком моей жизни. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю. Бесконечно и навсегда».