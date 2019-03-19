Наргиз показала первый сингл из будущего англоязычного альбома

Максим написал музыку на стихи «С любимыми не расставайтесь» — это произведение Александра Кочеткова уже давно стало гимном всех влюбленных. И это не просто стихи из знаменитой рязановской «Иронии судьбы», под которую мы каждый год загадываем желания и даем себе обещания на следующий год. Новый клип Максима Фадеева и Наргиз – о том, что жизнь состоит совсем не из того, что мы пишем на полях в органайзерах. Она – из любви, такой чистой и сильной, что способна предотвратить любую беду.

