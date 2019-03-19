Наргиз показала первый сингл из будущего англоязычного альбома

В своём инстаграме артистка призналась, что композиция для неё «крайне важна».
- Эта песня сделана полностью «в семье», всех, кто принимал участие в её создании, я горячо люблю всем сердцем, — написала Закирова. — Эта песня — взгляд на мою жизнь, на то, как я себя чувствую, и на мои связи с людьми на протяжении всей жизни. Я чувствую свою связь с богиней Кали в том смысле, что я любовница, борец и разрушитель. Не путайте мою доброту с уязвимостью.
Поклонники певицы отметили, что агрессивный трек напоминает работы Мэрилина Мэнсона, Guano Apes и Garbage, пишет Intermedia.
Ранее стало известно, что Наргиз Закирова записывает сразу два сольных альбома. Об этом сообщил в своем инстаграме ее продюсер и композитор Максим Фадеев. По словам Фадеева, один альбом будет англоязычным, а второй артистка выпустит на русском языке.
- Вот уже пять лет, как Наргиз является одной из ведущих артистов лейбла. С самого начала у нас с ней сложились теплые дружеские и творческие отношения. Мы понимаем и вдохновляем друг друга на создание интересной и необычной музыки. Несмотря на то, что Наргиз находится в беспрерывных гастрольных турах, мы всё же находим время для записи новой музыки, - написал композитор.
Сроки выхода альбомов пока не объявлены.
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