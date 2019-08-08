ПЦ Максима Фадеева прокомментировал разрыв с Наргиз

В блоге лейбла вышло разъяснение о текущей ситуации с Наргиз Закировой.

Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз - выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации. Мы по-прежнему ждем от Наргиз информации по остальным концертам, которые планировалось провести в августе. Ответа на данный момент мы не имеем. Предлагаем Наргиз, помимо направления официального ответа на наш запрос, внести ясность посредством официального поста - подтверждения или отказа от участия в августовских концертах в своем инстаграм аккаунте.

Между тем, сообщение о разрыве контракта и запрете исполнять песни Максима Фадеева для Наргиз никак не было упомянуто.

Напомним, вчера Наргиз объявила, что Malfa разрывает с ней контракт, запрещает петь песни Максима Фадеева и отменяет ее ближайшие концерты.