Наргиз спела «Как молоды мы были» для фильма Пиманова

Виктор Дробыш начал работу с Наргиз Новым продюсером певицы Наргиз стал Виктор Дробыш. По его словам, идея сотрудничества возникла во время подготовки к концерту Николая Носкова, которому были нужны талантливые исполнители его песен.



"Мне кажется, она мой человек в плане творчества", — отметил Дробыш.



Виктор Дробыш



Музыкант отметил, что перед заключением контракта урегулировал все спорные вопросы с бывшим продюсером певицы Максимом Фадеевым.



"Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать и не думать, что кто-то про меня думает что-...

Максим Фадеев официально запретил Наргиз петь его песни Певица Наргиз Закирова получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им композиций. "Песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами", — рассказала артистка.



Максим Фадеев



В начале месяца продюсерский центр Максима Фадеева Malfa расторг контракт с певицей о сотрудничестве с лейблом. По словам Наргиз, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в...

ПЦ Максима Фадеева прокомментировал разрыв с Наргиз Лейбл Максима Фадеева Malfa объяснил отмену концертов Наргиз тем, что она перестала выходить с ними на связь. В блоге лейбла вышло разъяснение о текущей ситуации с Наргиз Закировой.



Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз - выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления...

Наргиз расстается с Максимом Фадеевым через громкий скандал Еще недавно называвшие себя «семьей» Максим Фадеев и певица Наргиз расходятся. Лейбл Malfa расторг с ней контракт, запретил петь песни Фадеева и отменил все ее концерты. В своем блоге Наргиз Закирова сообщила все обстоятельства дела, по ее мнению.



Наргиз



Мои дорогие друзья и поклонники!

Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA».

Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером,...