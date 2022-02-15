Наргиз спела «Как молоды мы были» для фильма Пиманова

В основе сюжета — известная поездка советских футболистов московского «Динамо» в Великобританию в 1945 году. Тогда британские СМИ назвали команду «Одиннадцать молчаливых мужчин», так как наши футболисты не владели английским языком, но очень хорошо играли.
“Поначалу было волнение, так как это культовое произведение, и я отнесла бы его, скорее, к неприкосновенным. Я понимала, что беру на себя колоссальную ответственность, но отказываться все же не стала. На мой взгляд, сошлось абсолютно все: сюжет, кадры, музыка. Аранжировка к песне играла далеко не маловажное значение, — поделилась Наргиз впечатлениями от работы над саундтреком, — мой продюсер Виктор Дробыш создавал ее тоже после просмотра этой картины, и как раз благодаря впечатлениям от ленты Виктор решил сделать именно такую версию аккомпанемента”.
Виктор Дробыш также прокомментировал эту работу:
“Огромное спасибо всему коллективу за доверие нам создать саундтрек к настоящему, честному фильму о великих достижениях советских спортсменов. Мне кажется, что эта песня получит еще одну жизнь в исполнении Наргиз. И огромное спасибо в первую очередь Алексею Пиманову, который выстрадал, выносил и создал это великолепное кино”.
Общероссийская премьера фильма “Одиннадцать молчаливых мужчин” состоится 17 февраля во всех кинотеатрах страны.
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