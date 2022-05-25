Россию участница шоу «Голос» Наргиз Закирова покинула в апреле. Имея гражданство США, Наргиз Закирова отправилась в родной Ташкент.



Наргиз Закирова

Однако по возвращению в российскую столицу певицу задержали в аэропорту «Домодедово», а затем отправили обратно в Узбекистан. Концертный директор эпатажной звезды Елена Федорова не стала нагнетать обстановку, уверив журналистов в том, что пока не располагает информацией об инциденте.

Стало известно, что Наргиз Закировой отказано во въезде в Россию до 2 мая 2072 года. Как признался адвокат Бахром Исмаилов, соответствующее постановление уже было передано клиентке.





«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — заявил юрист в беседе с журналистами.

2 мая 2072 года Наргиз Закировой будет 101 год.

Находясь в Узбекистане, певица неоднократно высказывалась против войны России с Украиной, и даже приняла участие в празднике Дня украинской вышиванки в Ташкенте.