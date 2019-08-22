Максим Фадеев официально запретил Наргиз петь его песни

"Песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами", — рассказала артистка.



Максим Фадеев

В начале месяца продюсерский центр Максима Фадеева Malfa расторг контракт с певицей о сотрудничестве с лейблом. По словам Наргиз, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе.

В свою очередь, промоутер Сергей Лавров, рассказал, что артистка часто выходила на сцену в нетрезвом виде, и продюсер, очевидно, от нее "устал". В ответ на это представители певицы заявили, что Malfa пытается испортить репутацию Наргиз, распространяя о ней нелепые слухи.