Максим Фадеев официально запретил Наргиз петь его песни

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Певица Наргиз Закирова получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им композиций.

"Песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами", — рассказала артистка.

Максим Фадеев
Максим Фадеев

В начале месяца продюсерский центр Максима Фадеева Malfa расторг контракт с певицей о сотрудничестве с лейблом. По словам Наргиз, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе.

В свою очередь, промоутер Сергей Лавров, рассказал, что артистка часто выходила на сцену в нетрезвом виде, и продюсер, очевидно, от нее "устал". В ответ на это представители певицы заявили, что Malfa пытается испортить репутацию Наргиз, распространяя о ней нелепые слухи.

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