Валерия рассказала про насилие в клипе Наргиз

50% женщин, которые подвергаются домашнему насилию, терпят это, в ожидании, что всё либо вернется в прежнее русло, когда царила любовь; либо боятся рассказать о проблеме. По статистике, каждый день хотя бы одна женщина обращается в суд, но на следующий день забирает заявление. Почему это происходит? От сердобольности ли самих женщин, от страха предать огласке тайну и показать публично худшее, что может случиться в семье или от незнания? В первую очередь - от незнания законов и своих прав. Новостные ленты переполнены историями о домашнем насилии и каждая из них переходит грани разумного. Мужчины находят самые изощренные методы причинения умышленного вреда не только жене, но и собственным детям, - говорят авторы клипа.

В этом клипе нет ни одной актрисы - каждая история в действительности произошла с этими девушками. Каждая из них подвергалась разного рода насилию со стороны мужчины, но рассказать о проблеме они решились только тогда, когда жизнь обрела нормальное русло. Каждая из них стала счастливой.

Несмотря на то, что все эти истории уже оставлены в прошлом, девушки поделились ими в клипе, чтобы показать, что выход есть всегда. Всегда будут те, кто помогут - это не замкнутый круг и так жить нельзя. Это призыв не молчать, тем самым подтверждая силу того, кто думает, что владеет чьей-то жизнью безраздельно. Только так возможно искоренить проблему домашнего насилия из семей и общества.