Нил Янг выпустит записанный в 1975 году альбом Homegrown

«Мы тщательно восстановили аналоговый мастер Homegrown» , - написал Янг, добавив, что альбом «будет нашим первым выпуском в 2020 году».
Он будет доступен на виниле и на сайте neilyoungarchives.com.
«Мистер Дж. Хэнлон здесь восстанавливает «Homegrown» по всей аналоговой цепочке. Так мы делали записи, когда мы начинали. Это способ, которым мы заставили его звучать великолепно. Нам сказали, что теперь это невозможно, альбомные ленты слишком повреждены, чтобы их использовать; мы должны были использовать цифру. Мы не согласились. Мы кропотливо восстановили аналоговые мастер-пленки Homegrown. Homegrown станет нашим первым релизом в 2020 году, великолепно звучащим в виниле, как и должно было быть. Сделано в середине семидесятых! Это запись, полная любви и потерянных исследований. Запись, которая была скрыта на протяжении десятилетий. Слишком личная и убедительная, чтобы увериться в свежести чувств тех времен».
Neil Young и Crazy Horse недавно выпустили Colorado, свой первый альбом за семь лет.
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