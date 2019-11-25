Нил Янг выпустит записанный в 1975 году альбом Homegrown

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mashable.





По словам Стрип, до знакомства с Янгом у нее не было опыта игры на гитаре, но урок получился полезным. Музыкант рассказал актрисе, как держаться на сцене, а также объяснил ей, как пользоваться гитарным усилителем, посоветовав «всегда выкручивать ручку громкости до отметки 11».



