Нил Янг выпустил невышедший альбом «Homegrown»

За десятилетия, прошедшие с момента записи, «Homegrown» обрел среди поклонников Янга культовый, полумифический статус.

Частично лирика альбома описывает чувства Янга после разрыва отношений с актрисой Кэрри Снодгресс. В своих интервью Янг упоминал, что именно очень личная тематика песен в свое время заставила его побояться выпускать альбом. Всего в альбом вошло 12 песен.



Neil Young

Изначально релиз «Homegrown» был запланирован на 18 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Это лишь первый из числа запланированных на этот год архивных релизов от канадского классика фолк-рока. Также ожидаются живые альбомы «Return To Greendale» и «Rust Bucket», на которых задокументированы выступления Янга с его группой Crazy Horse соответственно в 2003-м и 1990-м годах и компиляция неизданного материала «Archives Volume 2». А завершится череда архивных релизов альбомом «Young Shakespeare», в который войдет запись сольного концерта Янга в театре Шекспира в американском городке Стратфорд, штат Коннектитут в 1971 году.