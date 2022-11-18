Нил Янг выпустил «World Record» о любви к Земле

Спродюсированный Риком Рубином альбом стал 42-м в дискографии канадско-американского рок-классика.

Как прокомментировал сам Янг, на альбоме он «с благодарностью вспоминает о дарах, которые дала ему Земля, и смотрит в неопределенное будущее с надеждой, что мы сможем поправить этот большой сине-зеленый корабль». Отдельно выбивается из этого концепта 15-минутная песня «Chevrolet», в которой Нил рассказывает о своих отношениях с автомобилями. Пластинка была записана вживую в Малибу в студии Рубина Shangri-La в июле 2022 года.

В поддержку пластинки Янг и Crazy Horse выпустили клипы на песни «Love Earth», «Break The Chain» и «Chevrolet». В первом из них Нил гуляет босиком, наслаждаясь загородным спокойствием. Другие два задокументировали процесс работы над пластинкой.



Neil Young