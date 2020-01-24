Нил Янг стал гражданином США, чтобы голосовать против Трампа

Как сообщает TMZ, церемония принесения присяги состоялась в Лос-Анджелесе 22 января 2020 года. На нее 73-летний Нил прибыл вместе с женой Дэрил Ханной, а на выходе из здания весело размахивал новыми документами и маленьким американским флажком.

Урожденный канадец Янг, несмотря на всю свою известность и заслуги, не сразу смог добиться получения гражданства США, хотя много лет живет в стране и платит налоги. Так, в ноябре 2019-го его заявление не одобрили из-за того, что Нил много лет курит марихуану (и не скрывает этого), что указывает на «отсутствие должного морального облика».



Neil Young

Музыкант не скрывает, что хотел успеть получить гражданство до выборов 2020 года, чтобы проголосовать против Дональда Трампа, чью политику он не одобряет.