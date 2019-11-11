Нилу Янгу отказали в гражданстве США из-за марихуаны

- Я хочу иметь двойное гражданство и голосовать. Когда я подавался на американское гражданство последний раз, я прошёл тест. Было собеседование, на котором мне задавали множество вопросов – я честно на них отвечал и прошёл, – написал музыкант на своём официальном сайте. – Однако на днях мне сказали, что я должен пройти другой тест, поскольку я употребляю марихуану, а некоторые люди, которые её курят, могут представлять проблему.



Neil Young

Янг добавил, что положение о «положительной моральной характеристике» предложил Службе гражданства и иммиграции США бывший министр юстиции Джефф Сешнс, изменения были внесены в апреле этого года; согласно данному положению, на попытки заявителя получить гражданство могут повлиять «определённые виды деятельности, связанные с марихуаной». Нил выразил надежду, что проявил себя достойным человеком и сможет на ближайших выборах законным способом выразить своё отношение к Дональду Трампу и другим кандидатам.

Нил Янг родился в Канаде и в данный момент является подданным Канады, однако при этом с конца 1960-х живёт в США. В недавнем интервью Los Angeles Times он сообщил, что платит в Америке налоги, а ещё там живёт его семья, все члены которой являются гражданами США.