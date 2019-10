Ринго Старр выпустил альбом «What's My Name»

Он был записан на домашней студии музыканта Roccabella West в Лос-Анджелесе, в работе приняли участие Джо Уолш, Бенмонт Тенч, Эдгар Уинтер, Стив Люкатер, Ричард Пейдж и Уоррен Хэм. В пластинку вошли десять композиций, в том числе кавер-версия песни Джона Леннона «Grow Old with Me», записанная Старром вместе с Полом Маккартни, а также сольная версия трека «Money», который Ринго ранее записывал в составе Beatles.

Некоторые песни, вошедшие в альбом, были написаны Старром совместно с другими авторами, с которыми он уже сотрудничал ранее: так, композитором трека «What's My Name» выступил Колин Хей, а «Gotta Get Up to Get Down» Ринго написал вместе со своим свояком Джо Уолшем. Соавтором песен «Thank God for Music» и «Better Days» выступил Сэм Холландер, а трек «Magic» является совместной работой Старра со Стивом Люкатером.



Ringo Starr - What's My Name