Ринго Старр выпустил альбом «What's My Name»

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Ринго Старр выпустил 20 студийный альбом под названием «What's My Name» (слушать альбом).

Он был записан на домашней студии музыканта Roccabella West в Лос-Анджелесе, в работе приняли участие Джо Уолш, Бенмонт Тенч, Эдгар Уинтер, Стив Люкатер, Ричард Пейдж и Уоррен Хэм. В пластинку вошли десять композиций, в том числе кавер-версия песни Джона Леннона «Grow Old with Me», записанная Старром вместе с Полом Маккартни, а также сольная версия трека «Money», который Ринго ранее записывал в составе Beatles.

Некоторые песни, вошедшие в альбом, были написаны Старром совместно с другими авторами, с которыми он уже сотрудничал ранее: так, композитором трека «What's My Name» выступил Колин Хей, а «Gotta Get Up to Get Down» Ринго написал вместе со своим свояком Джо Уолшем. Соавтором песен «Thank God for Music» и «Better Days» выступил Сэм Холландер, а трек «Magic» является совместной работой Старра со Стивом Люкатером.

Ringo Starr - What's My Name
Ringo Starr - What's My Name

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