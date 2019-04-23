ВС разрешил петь песни в кругу семьи и делать пародии без согласия автора

«При этом, решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, суду необходимо учитывать родственные отношения и личные связи, периоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства», — говорится в проекте постановления пленума.

ВС напоминает, что использованием произведения считается его публичное исполнение в месте, открытом для свободного посещения, или где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, сообщает РАПСИ.

Он указывает, что организатор публичного исполнения произведения должен заключить соответствующий договор с правообладателем и выплатить ему полагающееся вознаграждение.

Это положение распространяется и на компании, которые не занимаются организацией представлений, но используют произведения при своей работе, например, в качестве музыкального сопровождения — кафе, рестораны, торговые центры, фитнес-клубы и т.п., уточняется в документе.

Бесплатно и без согласия автора можно создавать пародии и карикатуры на произведения, разъясняет ВС.

«Допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии либо карикатуры. В связи с этим автор оригинального произведения не вправе запрещать использование своего произведения указанным способом», — говорится в проекте постановления.

При этом ВС указывает, что если автор произведения считает карикатуру или пародию порочащей его честь и достоинство, то он вправе обратиться с иском в суд или использовать иные меры защиты своей репутации.