Как музыканту заработать денег на пиратах? По 10 т.р. за песню

Лидер рок-группы «Mirovoi.FM» Михаил Элембаев в прошлом году подал иск о защите исключительных прав на музыкальные произведения и их фонограммы против владельца пиратских сайтов musicalka.me и musicalka.net (сейчас они не функционируют) Романа Цаброва. Речь о семи песнях «Mirovoi.FM», размещенных без согласия автора. И — выиграл в Мосгорсуде. Суд присудил по 10 тысяч за нарушение авторских прав и по 10 тысяч за нарушение смежных прав. 10 тысяч — минимальный порог компенсации по ст. 1252 п.3 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, всего суд присудил ему 140 тысяч компенсации, а также компенсировал расходы в сумме 21 тысяч на нотариуса и расходы 4 400 на госпошлину.

Пират Роман Цабров обжаловал это решение в апелляционной инстанции, но в апреле 2018 года апелляция оставила приговор без изменения. Таким образом, музыкант Михаил Элембаев стал победителем едва ли не первого реального судебного приговора против держателя пиратского музыкального сайта.

Поскольку его опыт может оказаться весьма интересным для почти любого музыканта России, мы расспросили Михаила Элембаева, как ему удалось решиться на судебный процесс и выиграть его.

- Расскажите, как вы впервые узнали, что ваши треки выложены на пиратских сайтах?

- Это очень просто, сразу после публикации наших песен мы стали проверять в поисковых системах по ключевому слову "mirovoi.fm скачать". Через некоторое время в выдаче стали появляться сайты, на которых можно было прослушать и скачать наши треки.

- А треки вы выложили только на своем сайте, или где-то еще?

- На своем сайте, и в соцсетях: «В Контакте», Soundcloud, «Одноклассники».

- Теперь проясните свою позицию. Вы выложили свои треки бесплатно, это же не магазины. Почему тогда Вы решили подать в суд на сайт, где точно так же бесплатно их выложили?

- Мы опубликовали свои треки на своих официальных страницах в интернете, но это не значит, что каждый может загружать наши треки, куда захочет. Треки опубликованы для того, чтобы привлечь внимание к нашим информационным ресурсам - группам в соцсетях, каналу Youtube, нашему сайту. Только мы имеем на это право, и никто более! В соцсетях ВК и ОК мы действуем в рамках лицензионных соглашений. Пираты же просто перехватывают наших слушателей через поисковые системы, приводя на свой сайт для продажи контекстной и другой интернет-рекламы, при этом публикуя огромное количество треков огромного числа авторов и музыкантов.

- Вы пробовали как-то договориться, чтобы пираты убрали ваши песни из доступа? Получилось с ними связаться?

- Нет, мы не стали этого делать, это бессмысленно. Мы решили сразу подать в суд и показать пример борьбы с этим злом. И так может сделать каждый музыкант. За неправомерно опубликованный трек можно отсудить как минимум 10 тысяч рублей. И дело даже не в деньгах, а в том, чтобы начать бороться с этим злом в интернете. Когда это делают большие лейблы - это одно, но когда авторы сами защищают себя - это совсем другая история. Почему мы пироги покупаем, а треки - нет? Стоимость трека примерно такая же. Почему музыкант вынужден зарабатывать «чесом», гастролируя по стране, но не продажей музыки?

- Многим будет интересно узнать, каким путем вы пошли, ведь не все сталкиваются с судами. Как вы готовили пакет документов для суда, понадобился ли вам адвокат, почему обратились сразу в Мосгорсуд?

- Самое главное, что нужно было сделать, - зафиксировать правонарушение нотариально. Это дорогостоящая процедура, но это самое главное. В специальной программе нотариус фиксирует нарушение и составляет документ, который далее используется в суде для защиты интеллектуальной собственности. В нашем случае - это Мосгорсуд, суд первой инстанции по таким вопросам. Мы работали совместно с юридической компанией Art Legal, специализирующейся в этой области. В одиночку осилить процесс было бы сложно - много нюансов. Но теперь это стало сделать проще, так как уже есть решение по нашему делу.

- То есть что именно понадобилось для суда?

- Нотариально заверенный протокол и исковое заявление.

- Как я понял из решения суда, вам удалось найти хозяина домена через Whois, не всем так везет.

- Это целая процедура, когда нотариус фиксирует данные из интернета. Но Whois здесь вторичные данные, - главное зафиксировать нарушение. Далее начинается поиск владельца или администратора сайта, и это конечно удача, если есть данные Whois.

- Да, именно на этом этапе обычно все и заканчивается… В решении суда упоминается, что этот пират администрировал еще несколько пиратских групп в соцсетях. То есть вы выследили его и в соцсетях?

- Да, он даже не скрывал этого до решения суда - был абсолютно уверен в собственной безнаказанности, наверное. И только, когда проиграл дело и подал апелляцию, - все удалил. В целом это уникальный случай для музыкального рынка, когда малоизвестная рок-группа выигрывает суд и защищает свою музыку. И это теперь доступно всем. Крайне важно, чтобы музыканты стали зарабатывать своей музыкой! Так музыканты выигрывают время для творчества. А для этого необходимо защитить право музыканта распоряжаться своими трекам так, как он считает нужным, и не быть «ограбленным» сразу после публикации.

- Кстати, ваше юридическое образование помогло в этом процессе, или как-то сподвигло вообще на решение идти в суд?

- Да, конечно. Для многих музыкантов юриспруденция - темный лес или «история, в которой нет правды». Но для меня было очевидно, что есть механизм, и необходимо попробовать его использовать, - и неважно, сколько шансов. В итоге мы выиграли, и правда осталась на нашей стороне. Защититься возможно, - главное начать действовать.

- Решение было по 7 трекам, и за каждый суд постановил заплатить по 20 т.р. Откуда взялась именно такая сумма?

- 10 т.р за нарушение исключительных прав, 10 т.р. за нарушение смежных прав - это минимальное наказание.

- Вы довольны итоговым решением суда? Или ждали большей компенсации?

- Да, мы довольны итоговым решением. Для нас крайне важен был именно факт победы. На старте никто не верил, что у нас получится выиграть. Это невозможно, - говорили все. Но мы это сделали. И теперь судьям проще принимать решения, а музыкантам намного легче защищать свои права. Но самое важное здесь - чтобы наша история стала массовой, чтобы каждый пират понимал, что после публикации может быть несколько исковых заявлений (не просьб удалить контент), а именно исковых заявлений с требованием о материальной компенсации, и выгоды в нарушении авторских прав становилось все меньше. Возможности скачивать меньше — значит, треков будет продаваться больше.

И для меня важно, чтобы это стали понимать все слушатели, те, кто любит музыку, - понимать, насколько ценно и важно создавать этот рынок треков. Это важно для всех нас, чтобы вырос в целом уровень качества работ в индустрии. Стоимость трека сейчас копеечная, образцы треков музыканты всегда публикуют в сетях для прослушивания, это же не кот в мешке. И если тебе нравится трек, оценивать его нужно, не просто поставив лайк, но - купив. И вот эта покупка и есть оценка работы музыканта, дань уважения его труду. Нам же никто хлеб бесплатно в пекарне не раздает, правда?

- Роман Цабров, у которого вы выиграли суд, является идейным пиратом. Год назад он даже выложил петицию на change.org против антипиратских законов. А какова ваша позиция? Вы верите в том, что в России возможно придти к полностью легальному музыкальному рынку?

- Система, которую мы видим, и за которую будем сражаться на всех уровнях, должна выглядеть так: треки покупаются, а рестораны и клубы борются и конкурируют между собой за то, чтобы получить к себе на сцену хороших авторов, пусть не звезд, но крепких середнячков. И это - система будущего, более совершенная, но, я уверен, что это система, которая будет работать во благо развития не только музыки, но и экономики в целом. И цена вопроса – стоимость пирожка в пекарне!

Это как раз тот шаг, который может сделать каждый из нас. Убежден, что увеличить обороты продаж треков возможно, - чтобы музыканты зарабатывали музыкой, собственной музыкой, не каверами, а именно своей музыкой, собственными треками. Главное - начать бороться за свои права, не позволять себя грабить. К этому я призываю каждого автора, каждого музыканта. Создание трека - это огромный труд. Это интеллектуальный труд, и важно, чтобы результаты охранялись максимально жестко, и не только в области музыки. Во всех сферах общества, так чтобы мотив творить стал сильнее, чем мотив воровать.

Гуру КЕН