На ПМЭФ обсудили пиратство

Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность введения штрафов для пользователей нелегального контента в ближайшем будущем.

"Сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасли найдут способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересным, и не штрафовать пользователей", - сказал Жаров журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Он согласен с оценкой продюсера, руководителя компании "СТВ" Сергея Сельянова, который считает, что "к разговору о личной ответственности за потребление нелегального контента можно вернуться не ранее, чем через два года".



Глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме. Фото ТАСС

Проект антипиратского закона, разработкой которого занимаются "Яндекс" и Медиа-коммуникационный союз, будет внесен в Госдуму осенью 2019 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас на следующей неделе - обсуждение инициатив Медиа-коммуникацинного союза, поскольку именно Медиа-комммуникационный союз вместе с "Яндексом" и готовил данный законопроект. Мы все развилки обсудим, уверен, ликвидируем. К сентябрю, как мы планировали, должны вносить данный законопроект в Госдуму", - сказал Жаров.

В рамках панели, посвященной борьбе с цифровым пиратством, руководитель Роскомнадзора отметил, что на основании 540 решений Мосгорсуда на сегодняшний день на постоянной основе заблокировано 2,3 тыс. пиратских интернет-ресурсов.

По его словам, "Яндекс" с ноября 2018 года выявил 300 тыс. пиратских ресурсов, которые были удалены из поисковой выдачи. "Цифра поражающая: за годы мы удалили тысячи ресурсов, а тут в течение месяцев удалены сотни тысяч ресурсов", - сказал Жаров. Глава ведомства добавил, что закон должен стать логическим продолжением Антипиратского меморандума, подписанного правообладателями и поисковиками.

Правообладатели просят защитить от интернет-пиратов легальные прямые трансляции спортивных событий. Об этом сообщил президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин на дискуссии, посвященной антипиратским инициативам, в рамках Петербургского международного экономического форума.

"27 тыс. точек раздачи пиратских трансляций во время чемпионата мира было зафиксировано. Действующий механизм позволяет блокировать контент в течение шести часов. Нам точно нужен механизм для реализации проекта моментальных блокировок спортивных трансляций", - сказал он.

Демин отметил, что рынок платного потребления видеоконтента в России продолжает расти и по итогам 2018 года преодолел планку в 100 млрд рублей. Вместе с тем, по его словам, интернет-пиратство по-прежнему остается основным фактором, который ограничивает дальнейший рост потребления легального контента.

Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Алексей Краснов подчеркнул, что перекрывать такие каналы через шесть часов после прямого эфира не имеет смысла. "У нас 11,5 тыс. часов трансляций в год, 87% в прямом эфире. Практически все это пиратится. Мы очень надеемся на помощь МКС и Роскомнадзора и на то, что мы какой-то механизм придумаем", - сказал он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в кратчайшие сроки начать обсуждение проблемы с правообладателями для поиска решений.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.