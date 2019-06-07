На ПМЭФ обсудили пиратство

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В рамках Петербургского международного экономического форума обсудили проблемы с пиратским контентом. Роскомнадзор исключил введение штрафов для пользователей пиратского контента

Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность введения штрафов для пользователей нелегального контента в ближайшем будущем.

"Сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасли найдут способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересным, и не штрафовать пользователей", - сказал Жаров журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Он согласен с оценкой продюсера, руководителя компании "СТВ" Сергея Сельянова, который считает, что "к разговору о личной ответственности за потребление нелегального контента можно вернуться не ранее, чем через два года".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме. Фото ТАСС
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме. Фото ТАСС

Проект антипиратского закона, разработкой которого занимаются "Яндекс" и Медиа-коммуникационный союз, будет внесен в Госдуму осенью 2019 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас на следующей неделе - обсуждение инициатив Медиа-коммуникацинного союза, поскольку именно Медиа-комммуникационный союз вместе с "Яндексом" и готовил данный законопроект. Мы все развилки обсудим, уверен, ликвидируем. К сентябрю, как мы планировали, должны вносить данный законопроект в Госдуму", - сказал Жаров.

В рамках панели, посвященной борьбе с цифровым пиратством, руководитель Роскомнадзора отметил, что на основании 540 решений Мосгорсуда на сегодняшний день на постоянной основе заблокировано 2,3 тыс. пиратских интернет-ресурсов.

По его словам, "Яндекс" с ноября 2018 года выявил 300 тыс. пиратских ресурсов, которые были удалены из поисковой выдачи. "Цифра поражающая: за годы мы удалили тысячи ресурсов, а тут в течение месяцев удалены сотни тысяч ресурсов", - сказал Жаров. Глава ведомства добавил, что закон должен стать логическим продолжением Антипиратского меморандума, подписанного правообладателями и поисковиками.

Правообладатели просят защитить от интернет-пиратов легальные прямые трансляции спортивных событий. Об этом сообщил президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин на дискуссии, посвященной антипиратским инициативам, в рамках Петербургского международного экономического форума.

"27 тыс. точек раздачи пиратских трансляций во время чемпионата мира было зафиксировано. Действующий механизм позволяет блокировать контент в течение шести часов. Нам точно нужен механизм для реализации проекта моментальных блокировок спортивных трансляций", - сказал он.

Демин отметил, что рынок платного потребления видеоконтента в России продолжает расти и по итогам 2018 года преодолел планку в 100 млрд рублей. Вместе с тем, по его словам, интернет-пиратство по-прежнему остается основным фактором, который ограничивает дальнейший рост потребления легального контента.

Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Алексей Краснов подчеркнул, что перекрывать такие каналы через шесть часов после прямого эфира не имеет смысла. "У нас 11,5 тыс. часов трансляций в год, 87% в прямом эфире. Практически все это пиратится. Мы очень надеемся на помощь МКС и Роскомнадзора и на то, что мы какой-то механизм придумаем", - сказал он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в кратчайшие сроки начать обсуждение проблемы с правообладателями для поиска решений.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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