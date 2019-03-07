Закон о защите авторских прав в интернете появится до 1 сентября

По данным пресс-службы, 6 марта на площадке ведомства состоялось расширенное совещание по концепции нового законопроекта в сфере авторских прав, в котором участвовали представители правообладателей, операторов поисковых систем и владельцев видеохостингов, а также замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Согласно сообщению, участники обсуждения пришли к выводу, что основой для новых законодательных норм выступят положения меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, а новый закон должен появиться до конца срока действия меморандума.

"В противном случае будет обсуждаться вопрос о пролонгировании срока действия соглашения", - отметили в Роскомнадзоре, напомнив, что соглашение действует до 1 сентября 2019 года включительно.

Помимо этого, на совещании был согласован порядок взаимодействия с Медиа-коммуникационным союзом, который выступает держателем реестра, добавили в Роскомнадзоре.

Там напомнили, что меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших компаний-производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. В их числе "Первый канал", "ВГТРК", "СТС Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Национальная Медиа Группа", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет "Интернет-видео", "Яндекс", "Мэйл.Ру" ("Одноклассники" и "ВКонтакте"), "Рамблер Интернет Холдинг", "Руформ" и "Кинопоиск".

Меморандум закладывает основы отраслевого саморегулирования в рамках исполнения "антипиратского" закона, вводя досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Меморандум подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.

Меморандум был подписан на фоне судебного разбирательства телеканалов, принадлежащих холдингу "Газпром-медиа", и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом в течение трех недель должен был быть создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

16 ноября в "Яндексе" сообщили о начале работы в рамках "антипиратского" меморандума. Тогда операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский ещё раз подчеркнул, что компания выступает за честный интернет. "Мы уверены, что системная совместная работа пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей", - сказал Г.Абовский.

Мосгорсуд 5 и 6 декабря 2018 года прекратил производство по искам телеканалов "Супер", ТВ3, ТНТ и 2x2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" в связи с подписанием сторонами мирового соглашения, в рамках которого "Яндекс" обязуется исполнять условия меморандума.