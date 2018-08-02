Кредиты будут давать под залог интеллектуальной собственности

«На рабочей группе одобрено включение в федеральный проект по нормативному регулированию мероприятия, в рамках которого предполагается разработка проекта нормативных актов в части упрощения кредитования банками под залог прав на объекты интеллектуальной собственности, – сообщил директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. – Задача соответствует целям цифровой экономики – развитию рынка интеллектуальной собственности, в том числе различных программных продуктов. После утверждения плана правительством соответствующий проект документа будет представлен на рассмотрение в рабочую группу, и потом федеральные органы исполнительной власти».

ФИС ранее выступила с инициативой включения ряда важных для развития рынка интеллектуальной собственности законопроектов в «дорожную карту» нормативного и правового регулирования цифровой экономики. Предложения, в частности, касаются снятия ограничений на резервирование средств банками при кредитовании под залог интеллектуальной собственности, продления «налоговой амнистии» по налогу на прибыль при формировании нематериальных активов российскими компаниями, устранения барьеров развития рынка профессиональной патентной экспертизы, а также ряда других мер.

Как отметил вице-президент по науке и инновациям ФИС Сергей Матвеев, практика кредитования под залог интеллектуальной собственности в России сейчас развита слабо. При этом причина кроется вовсе не в недоверии банков к такому предмету залога, а в нормативных барьерах.

«При выдаче кредитов банки должны резервировать определенные средства в зависимости от степени риска. Такой резерв можно уменьшить, если возникает залог, например, недвижимое или движимое имущество. А интеллектуальной собственности в перечне объектов, за счет которых можно уменьшить резерв на возможные потери по ссудам и другим задолженностям, просто нет. Получается, что банк должен резервировать средства в объеме 100% при выдаче кредита вполне устойчивой компании. Таких компаний сегодня немало – это те, кто осуществляет производство новой, высокотехнологичной продукции, или, например, музыкальные студии, которые могут использовать в качестве залога права на популярную музыку, приносящую существенную прибыль. Если снять это ограничение на определенных условиях – например, при наличии независимой рыночной оценки – а институт оценщиков в России вполне работоспособен и утвержденные Минэкономразвития методики оценки интеллектуальной собственности есть, – то банки найдут решение для кредитования технологической и творческой сферы», – заявил Сергей Матвеев.

Проблема нормативных барьеров в сфере кредитования под залог интеллектуальной собственности и неразвитость рынка профессиональной экспертизы патентоспособности взаимосвязаны. Предложенные поправки в законодательство необходимы, чтобы открыть путь для появления и развития новых сегментов услуг и инновационных сервисов. Как отметил Сергей Матвеев, «на этом пути нас ждет много интересного. Благодаря применению цифровых технологий – например, внедряемые в сфере интеллектуальной собственности технологии распределенных реестров, я говорю об IPChain, дают гарантии прозрачности – сведения о залогах, судебных спорах, ограничениях прав, информация о допатентных и патентных стадиях объекта – все это сегодня становится доступным для участников рынка. Прозрачность того, что происходит с объектами и правами на них, само по себе снижает риски и транзакционные издержки и бизнеса, и, естественно, государственной фискальной системы». По задумке ФИС, инициатива продления нулевой ставки налога на прибыль при формировании нематериальных активов позволит многим российским компаниям действовать открыто, обеспечить себе устойчивое развитие и признание, что также поможет им в привлечении кредитных ресурсов на хороших условиях. Значительное количество компаний из сферы разработки программного обеспечения или анимации могли бы иметь колоссальную капитализацию за счет своих нематериальных активов. Однако перспектива уплаты налога на прибыль при выявлении и учете прав на объекты интеллектуальной собственности останавливает их в желании работать в рамках правового поля. «Налоговая амнистия», объявленная Правительством России в 2018 году, оказалась очень своевременным решением, но ее ограниченный период – до конца 2019 года – не позволит воспользоваться этим механизмом всем желающим, особенно крупным предприятиям с государственным участием, у которых только лишь инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности – длительный и сложный процесс.

В план мероприятий программы «Цифровая экономика» также вошли инициативы ФИС по установлению повышенного коэффициента списания затрат на покупку прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы у их создателя по лицензионным договорам, а также поправки в таможенное законодательство, предусматривающие льготы при ввозе продукции, созданной на основе российской интеллектуальной собственности, – такую возможность предлагается распространить на товары, которые невозможно произвести из-за отсутствия необходимых производственных мощностей. Стоимость интеллектуальных прав в себестоимости такой продукции должна превышать затраты на ее производство.

Сергей Матвеев отмечает, что сами участники рынка сейчас идут по пути развития цифровой инфраструктуры и сервисов, которые обеспечивают прозрачность работы с интеллектуальной собственностью на всех стадиях ее «жизненного цикла». В этом участвует и государство в лице Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Суд по интеллектуальным правам. «За счет внедрения цифровых технологий рынок «выходит из тени», а это и есть главное условие привлечения кредитных ресурсов под залог интеллектуальной собственности и закрепления такой практики в России», – добавил Сергей Матвеев.