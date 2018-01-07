Стриминги несовершенны, но денег музыкантам больше взять негде

Вообще в России никогда и не привыкали к оплате прослушивания музыки. Все было очень условно. Были винилы от «Мелодии» в советские годы, но все хиты и так крутились по радио и ТВ (деньги шли через госсистему). Был очень короткий период всплеска «студий звукозаписи» с продажей бобин и кассет на заказ, а потом Горбушка с потоком болгарских CD, но даже тут музыкантам не поступало почти ничего от тех продаж. Музыканты жили концертами (если не работали по филармониям), чуть позже пришел вал продаж от мерча, всяких там маек и кепок с логотипами, - и вот тут музыканты видели эти деньги.

Сейчас мир изменился кардинально, а вот потоки денег все равно предпочитают идти в обход музыкантов. Даже в США 99% музыкантов не зарабатывают себе музыкой на жизнь. В России процент даже выше.



Прогноз распределения доходов от Goldman Sachs

Система распределения денег столь запутанна, что сразу очевидно, насколько она не в пользу музыкантов. По сути, в мире сохранилось 3 мейджор-лейбла (для россиян они практически бесполезны) и сотни тысяч мелких, часто состоящих из собственно самого музыканта. Мейджоры отчаянно торгуются за роялти со стримингами, пытаются работать по модели 360 градусов (организуя концерты в том числе), - а в итоге топовым музыкантам достается все меньше и меньше. У мелкоты (здесь и вся Россия тоже) почти исчез маленький надежный заработок через продажи CD и атрибутики на концертах, а стриминги платят гроши.

Лидеры в сфере стриминга — Youtube, Spotify, Apple Music, Tidal, Soundcloud, Яндекс-музыка и ВК. Отчисления музыкантам от крупнейшего из них — Youtube – смехотворны даже при многомиллионных просмотрах. Spotify, Apple Music и Tidal для россиян бесполезны, Soundcloud не платит ничего, а самые популярные в России потоковые сервисы Яндекс-музыки и «В Контакте» платят копейки по большим праздникам.

Стриминг победил, но музыканты не получили от этого почти ничего. Ситуация усугубляется тем, что со стримингом научились работать торрент-трекеры, которые вообще никогда ни за что не платят.

Результат очевиден: массовое обнищание музыкантов, снижение себестоимости и качества записи (даже гитариста пригласить уже невыгодно, оптимальнее использовать семплы) и… растерянность публики. Она перекормлена музыкой со всех сторон, но ей не дают даже возможности остановиться на чем-то. Все сейчас сидят в соцсетях, но Facebook и ВК ввели алгоритмы, по которым увидеть пост музыканта (на которого ты подписан) о выходе новой песни невозможно, если он уже не набрал множество лайков и комментариев. Надежды многих начинающих музыкантов обрести аудиторию в соцсетях рухнули, что не отменяет необходимости писать тексты и выкладывать фото в них ежедневно, в ущерб музыкальной деятельности.

Стоило бы, конечно, спустить всех собак на высокооплачиваемых, но глуповатых топ-менеджеров мейджор-лейблов. Если бы они в свое время запустили единую облачную платформу под эгидой IFPI (Международная федерация производителей фонограмм) с рекламной моделью и возможностью получить роялти за каждый загруженный любым музыкантом трек — сейчас в мире был бы прекрасный сайт, на котором каждый мог бы прослушать любой трек из написанной за историю человечества музыки. И мы не метались бы между всякими неудобными сервисами с разными каталогами: там нет Канье Уэста, а там нет Тейлор Свифт… А знаете, почему его не создали? Потому что клерки решили, что выгоднее продавать права на каталоги разным сервисам многократно. Это была идиотская идея, но их никто не остановил. Они просто не поняли, что в интернете достаточно одного сайта, загребающего все прибыли — они остались на уровне понимания продаж магазина винила.

Еще крайне некрасиво повел себя лидер IT-индустрии Google – он мог бы стать генератором прибыли для такого Единого сайта музыки (в качестве акционера). Вместо этого после покупки Youtube он заключил секретные договоры с мейджорами, а всем остальным музыкантам предложил либо гроши от монетизации на Youtube, либо те же гроши от скачиваний треков в магазине Google. Чем изрядно себя скомпрометировал.

И что мы имеем на сегодня? Apple закрывает скачивание треков в iTunes и полностью переходит на платный стриминг в Apple Music. Российского там в топах и нет ничего. Яндекс-музыка — прекрасный бесплатный сервис с платными опциями, но им тупо не выгодно покупать права на стриминг по всему миру, роялти смехотворные — а значит, нет для музыкантов ни денег, ни надежд достучаться до мира. ВК мечется между аппетитами мейджоров и желанием сохранить бесплатный стриминг, но деньгами и тут не пахнет. Facebook, Instagram и Одноклассники вообще ничего не платят. Куда же податься бедному музыканту в поисках денег?

Была надежда на краудфандинг, сбор денег от слушателей. Провалилась. Отчасти из-за позиции соцсетей, блокирующих общение музыкантов со слушателями, отчасти из-за бедности слушателей в России.

Оставим в стороне все варианты со спонсорами, благодетелями и активными гастролями. Для заработка музыкантов (значит, и качества записей для слушателей) остается немногое:

продолжать быть активными во всех соцсетях и лучше всего «хайпить» (комменты и лайки донесут ваш пост до максимального количества потенциальных поклонников),

стучаться на радио до тех пор, пока радио слушают хотя бы в автомобилях, шуршать региональной повесткой в надежде, что это зацепит зрителя в регионах и даже приведет на концерт,

снимать эффектные видео с элементами скандальности для Youtube,

по-прежнему раскидывать свои записи по всем пиратским стриминг-сайтам в надежде на восторг случайных слушателей.

Наверное, вы заметили, что все это не имеет никакого отношения к качеству самой музыки. Да, время такое. В 50% случаев вас будут слушать на mp3 с битрейтом не выше 128, или на Ютьюбе. Даже если во второстепенных партиях будет записана откровенная лажа, подавляющее большинство слушателей просто не услышит это (и даже не из-за отсутствия музыкального слуха). А вот на концертах все это очень важно, - и не только потому, что зритель стал больше ценить потраченные деньги, что тоже факт. А потому, что концерт — лучшая голубиная почта, чтобы собрать в следующий раз больше зрителей. Если поставить на уши 200 зрителей, в следующий раз в этом городе придет 400 (если музыкант играет не узкоспецифический жанр, у которого больше 200 зрителей и не может быть).

Сегментация в шоу-бизнесе достигла такой степени, что каждый — король в своем сегменте, если по-настоящему король.

Надо выдохнуть, и начать работать с тем, что есть.

Гуру КЕН