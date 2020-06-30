Егор Крид и Нюша переписываются в клипе «Mr.&Mrs. Smith»

Звёздный фит, вышедший в апреле на пластинке Егора Крида «58», обзавёлся экранизацией. В клипе «Mr.&Mrs. Smith» Егор и Нюша общаются посредством мессенджеров, используют популярные фильтры и приёмы монтажа.

Ролик «Mr.&Mrs. Smith» вышел в качестве эффектного муд-видео. Артисты раньше были парой, и в треке словно спели о своих прошедших отношениях. Эта тема частично обыгрывается и в клипе, хотя упор идёт больше на настоящее. В самом начале ролика можно наблюдать, как Егор только договаривается о дуэте с Нюшей, потом они обмениваются сообщениями, играются с Instagram-фильтрами, связываются по Zoom'у и там виртуально встречаются со своими фанатами.



Егор Крид и Нюша

Все действие клипа происходит на экране мобильника, при этом используется множество визуальных эффектов.

Трек вошёл в свежий альбом Егора Крида «58», его первый лонгплей после ухода из Black Star. В записи студийника кроме Нюши приняли участие HammAli & Navai, Morgenshtern и Dava. Ранее в этом месяце Крид также выпустил клип на титульный трек пластинки.