Егор Крид выпустил первый самостоятельный альбом «58» с Нюшей

Релиз вышел на лейбле Warner Music Russia, часть прав принадлежит самому Егору Криду. И это его первый релиз после расставания с лейблом Black Star. Альбом «58» состоит из 7 песен, в том числе дуэты с Нюшей Mr.&Mrs. Smith.

«Мой новый 3-й, но 1-й самостоятельный альбом «58» уже на всех муз. площадках!» - написал Егор Крид.



Егор Крид и Нюша

Артист поблагодарил за сотрудничество на этом альбоме Нюшу, HammAli и Navai, Моргенштерна, Дава и за продакшн Alex Davia.

В альбоме Егор Крид называет себя главным холостяком страны, и иронизирует над этим.

Вчера экс-возлюбленные провели прямой эфир, в котором обсудили болезненное расставание.

"После нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два", - признался Егор в разговоре с Анной Шурочкиной.

Егор извинился перед Нюшей за то, что изматывал её упрёками и ревностью.

"Мы ссорились из-за того, что я был дико неуверенным и ревнивым. Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту", - вспомнил Егор.

Нюша не стала отрицать, что ревность Крида была беспочвенной и основанной только на его фантазии:

"Мне действительно было неприятно. Я не давала повода. Ты ревновал, потому что я всё время ездила на гастроли".

В итоге будущие артисты поговорили и приняли решение расстаться навсегда.

"Мы просто слишком одинаковые и слишком упрямые, мы пытались друг друга переделать, и у нас из-за этого ничего не выходило", - отметил Крид.

В данный момент Егор Крид ищет свою даму сердца. Нюша три года назад вышла замуж за депутата Игоря Сивова.