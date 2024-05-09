Детский хор «Консонанс» выпустил трогательную песню «43-й»

Руководитель детского хора «Консонанс» ДШИ имени Е.М.Стомпелева Ярославля Наталья Пальцева рассказала, как в репертуаре хора появилась эта яркая необычная песня.

- Кто написал такую замечательную песню?

- В этом году детский хор "Консонанс" получил в подарок замечательную песню, которая называется «43-й». Текст и музыку написал Валерий Юдин, переложение для нашего хора сделал Вячеслав Квин, а Михаил Брацило устроил так, что эта песня стала нашей.

- Сейчас многие дети не знают об этой страшной войне. Как вы смогли объяснить им смысл этой песни?

- Дети, поющие в нашем хоре, немало знают о той страшной войне. Каждый год мы включаем в репертуар песни о войне, о Родине, о героях. В этом году поем о детях войны. Разбор начали с воспоминаний. Дети с радостью рассказывают о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной, вместе мы вспоминаем, дополняем, узнаем что то новое, касаемое тех давних фронтовых событий.

Затем я рассказала о том, что у нас появилась своя сложная песня. Я поставила детям песню, которую выслал Валерий Юдин. И дети замерли. У этой песни своя история, ее рассказал нам автор. При разучивании я ее пересказала детям. Выдержав тишину, мы приступили к работе по партиям. Хористы любят это произведение, сложное, с огромным смыслом. Учили по частям. Интереснее было собирать песню по форме. Дети очень чувствуют текстовые интонации, поэтому динамические оттенки были сразу расставлены интуитивно.



Детский хор «Консонанс»

- Как родители детей восприняли то, что дети поют такую сложную песню?

- Родители тоже влюблены в это произведение. Гордятся своими детьми, а именно тем, что дети не подвели, трудоёмко работали и сейчас песня представлена зрителям, песня звучит на конкурсах, завоевывает все больше и больше сердец и первых мест. К 9 мая мы представили клип «43-й». И надеемся, что в юбилейном Победном следующем году дети выйдут с этим произведением на новые концертные площадки, ведь пока мы об этом говорим и поем, память павших жива.

- Пели ли вы уже её на каких-то конкурсах? Была ли она как-то оценена жюри?

- На Всероссийском конкурсе «Отзвуки капели» песня заняла первое место. В апреле мы с хором, родителями ездили на Международный конкурс «Яркий Я» в г. Сочи и снова стали победителями. В исполняемом репертуаре была песня «43-й». Ждём результаты с конкурсов «Наша Катюша», «Голоса России». Отзывы только положительные.

Хотя мы ещё не совсем добились тембрального баланса голосов, так как дети разновозрастные. И стараемся улучшить эмоциональный фон произведения, процесс творческий, и он требует постоянного усовершенствования.

- Как восприняли люди эту песню?

- Не так давно, в соцсетях нас услышала артистка Нина Голубина и сразу пригласила к участию в своем проекте "Пусть всегда будет солнце". В общем, песня уже живёт, развивается. Дальше - больше.

- Что вы хотите пожелать слушателям в День Победы?

- В День Победы детский хор, в этом году онлайн, снова исполнит эту песню, напоминая каждому из нас, что «если забудется эта война, значит, начнется другая». Мы помним, мы гордимся... Скорбим, вспоминая прежде всего несчастных, обездоленных детей войны. В этот торжественный день мы пожелаем, чтобы то несгибаемое мужество и героический дух советских воинов, благодаря которым была одержана победа в Великой Отечественной войне, всегда жили в наших сердцах. Пусть память об их ратных подвигах и жертвах передается из поколения в поколение. Помните о той великой цене, которую заплатили наши предки за независимость Родины.