Tame Impala создали новые клавишные

Инструмент имеет 13 клавиш, возможности голосового управления, встроенные динамики, MIDI-порт и перезаряжаемую батарею. В Orchid три синтезатора: полифонический аналоговый, FM-синтезатор для модуляций и «эмуляция винтажного язычкового фортепиано», созданного на основе электронного пианино из 1960-х годов с механическими шумовыми семплами.

«Когда ты пишешь песню, инструмент — это проводник между тем, что у тебя на уме, и тем, что ты слышишь. <...> Orchid помогает тебе выразить то, что ты слышишь, или найти идею, которую ты искал», — поделился Паркер.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Кевин Паркер

Известно, что изобретение доступно для любителей музыки без каких-либо теоретических знаний.

Конструкция будет выпущена компанией Parker's Telepathic Instruments. Первая партия выйдет уже в декабре по цене 549 долларов (около 58 тысяч рублей).