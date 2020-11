Tame Impala переиздает дебютный альбом в честь его 10-летия

Переиздание выйдет как InnerSpeaker 10th Anniversary 4LP Box Set и поступит в продажу 21 марта 2021 года. Расширенное делюкс издание альбома включает в себя синглы «Solitude is bliss», «Lucidity», «Expectation» в дополнение к трекам оригинального альбома, а также 40-страничный буклет, новые миксы треков «Alter Ego» и «Runway Houses City Clouds» из оригинального альбома, инструменталы, демки, коллажи и джем An Unearthed.



InnerSpeaker 10th Anniversary Box Set

Альбом InnerSpeaker вышел в 2009 году, он был записан в Западной Австралии и стал первым полнометражным высказыванием Кевина Паркера, это самый психоделический альбом Tame Impala.

InnerSpeaker 10th Anniversary Box Set. Трек-лист:

LP 1Side A01. It Is Not Meant to Be02. Desire Be, Desire Go03. Alter EgoSide B04. Lucidity05. Why Won’t You Make Up Your Mind06. Solitude Is BlissLP 2Side C01. Jeremy’s Storm02. Expectation03. The Bold Arrow of TimeSide D04. Runaway Houses City Clouds05. I Don’t Really MindLP 3Side E01. Alter Ego (2020 Mix)02. Runaway Houses City Clouds (2020 MIX)Side F03. Why Won’t You Make Up Your Mind (Instrumental)04. It Is Not Meant to Be (Instrumental)LP4Side G01. DemosSide H02. Wave House Live Jam