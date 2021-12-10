Tame Impala воспела отсутствие шансов

Он войдет в расширенное переиздание альбома The Slow Rush, изданный в 2020 году? - «The Slow Rush Deluxe Box Set», его релиз состоится 18 февраля 2022 года.

Кроме «No Choice», в обновленную версию пластинки войдет еще один неопубликованный трек – «The Boat I Row». Помимо неизданных песен, в треклист попали ремиксы и расширенные версии композиций с оригинального альбома «The Slow Rush» – например, выпущенный в октябре ремикс «Breathe Deeper», записанный при участии рэпера Lil Yachty. В физическом издании «The Slow Rush Deluxe Box Set» также можно будет найти 40-страничный буклет и фирменный календарь Tame Impala.



Tame Impala

«Когда Tame Impala только начинал, то буквально завораживал своей космичностью. Новый трек не совсем про это. Даже совсем. В обширном ревере теряются опевания в духе Bee Gees, а гитарные соло удивляют нервозностью. Солист будто в неуверенности, что это вообще прокатит. Слабый трек, адресованный в никуда. Энергии нет. Тогда о чем вообще говорить, если «нет шансов» что в тексте, что в посыле? Были у Tame Impala и лучшие времена», - считает музыкальный критик Гуру Кен.