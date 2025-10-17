Tame Impala выпустил альбом и клип

В первый после пятилетнего перерыва альбом «Deadbeat» вошли 12 песен, включая ранее представленные синглы «End of Summer», «Loser» и «Dracula».

При записи «Deadbeat» Tame Impala вдохновлялись танцевальной культурой Австралии – родной страны группы. В частности, на альбом повлияла рейв-сцена Западной Австралии и bush doof – местные вечеринки на открытом воздухе. На обложку «Deadbeat» помещена фотография Кевина Паркера и, как предположили поклонники, его дочери.

Название пятого альбома выбрано не случайно. «Deadbeat» — попытка музыканта избавиться от самоуничижительных мыслей, которые мучают его из-за синдрома самозванца.

«Это то, что не дает мне покоя и преследует меня повсюду, как и любая другая негативная эмоция, которая может возникнуть у людей. Но в целом я очень горжусь своей музыкой. Я очень горжусь тем, чего добился», — сказал Паркер.

Мультиинструменталист признается, что до сих пор чувствует себя некомфортно, когда люди останавливают его на улице для селфи. В такие моменты он думает, что им что-то нужно «от такого неудачника». Он стал иначе относиться к популярности после того, как стал отцом. Радостное событие в жизни музыканта произошло в 2021 году. С того момента ему стало все равно, что думают о нем люди.

Вместе с релизом «Deadbeat» Tame Impala показал клип на песню «My Old Ways». В нем лидер группы Кевин Паркер работает в студии и одиноко прогуливается по городу. Режиссером «My Old Ways» выступил Сэм Кристофски, уже работавший с Tame Impala. Он снял клип «Loser» с Джо Кири из «Очень странных дел» (2016–2025) в главной роли.



Выпущенный в конце сентября сингл «Dracula» стал первым треком Tame Impala, попавшим в Billboard Hot 100. Песня расположилась на 55-м месте. Это также самый прослушиваемый трек на альбоме «Deadbeat».

Как сообщает Bilboard, Кевин Паркер и проект Tame Impala уже готовятся к гастрольному турне в поддержку альбома «Deadbeat». Тур охватит ряд европейский стран. Первый концерт состоится 4 апреля 2026 года в Португалии, а заключительный — 13 мая в Ирландии.

Предыдущая, четвертая пластинка Tame Impala «The Slow Rush» вышла в 2020 году. Долгое время от музыканта не было вестей, однако в 2023 году он выпустил сингл «Journey to the Real World», который стал саундтреком к фильму Греты Гервиг «Барби».