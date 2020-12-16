«Tame Impala» выпустила психоделическую стрекозу в «Breathe Deeper»

Песня «Breathe Deeper» вошла в последний альбом «The Slow Rush». Клип был снят британской студией Butt Studio, которая ранее сняла видео на "Hallucinate" Дуа Липа.

Как и многие другие клипы проекта, возглавляемого Кевином Паркером, «Breathe Deeper» имеет психоделический характер. Мы наблюдаем, как стрекоза переживает что-то вроде трансцендентного опыта в пещере. Позже она поет нам, и мы можем летать по воздуху с его точки зрения. К движению присоединяются другие фантастические виды и существа.



Tame Impala

«Tame Impala» выпустила «The Slow Rush» в феврале. Он следует за альбомом 2015 года Currents. Вместо живого концертного тура группе удалось организовать несколько отличных живых выступлений на ночных шоу, в том числе «Is It True» на The Late Show со Стефеном Кольбертом и «Borderline» на The Tonight Show с Джимми Фэллоуном. Tame Impala также исполнила сет в рамках серии Tiny Desk at Home NPR.